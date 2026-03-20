Petistas dejan en vilo postura sobre Plan B

El Partido del Trabajo no puede anticipar su posición definitiva en torno a los cambios del derecho a la revocación de mandato, contenidos en el Plan B, hasta conocer los ajustes en redacción que se realice, explicó el senador Alejandro González Yáñez, quien también es uno de los fundadores del PT.

Ayer, Alberto Anaya, líder nacional del PT y coordinador de la bancada en el Senado; Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de los senadores petistas; Alejandro González Yáñez, senador cofundador del PT y Benjamín Robles, integrante de la dirigencia nacional del partido, se

reunieron con el líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, en las oficinas de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Aunque Ignacio Mier mostró una fotografía en sus cuentas de redes sociales para mostrar que hay diálogo entre ellos, el líder de los morenistas en el Senado no informó que hayan llegado a un acuerdo, como tampoco lo hicieron los petistas.

Antes de esa reunión, Alejandro González Yáñez explicó que “nosotros no podemos fijar una emisión del voto, si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta” de revocación de mandato.

Consideró que es necesario que “se precisen las redacciones, porque, reitero, en una parte se habla de dos a tres años; ahí se debe precisar si son dos o tres; y en otra parte de habla de tres a cuatro años, y se debe precisar”.

Explicó que la posición del PT es que se fije sólo una fecha, que no se deje abierto.

Pero también recordó que su posición es que se hagan precisiones en el tema de la promoción del voto por parte de la Presidenta de la República, porque su iniciativa dice textualmente que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto en su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

González Yáñez explicó que es necesario que “se precise si los partidos políticos, en este caso los candidatos, en este caso si queda como votación simultánea, si pueden hacer promoción por la ratificación o revocación de mandato”.

Dejó en claro que el Partido del Trabajo está por la ratificación del mandato de la Presidenta de la República; eso no hay duda, pero necesitan que la redacción quede clara.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobarán el lunes el Plan B y, de acuerdo con el presidente de Puntos Constitucionales, el dictamen se avalará en los términos de la iniciativa presidencial, sin cambiarle ni una coma.

El acuerdo impuesto por Morena es que la aprobación las reservas se lleven al pleno del Senado, por lo que el lunes se aprobará en los general y en lo particular sin permitir que los grupos parlamentarios le hagan cambios.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado ordenan que en un proceso de aprobación de una reforma constitucional, los artículos reservados para hacer cambios también se deben aprobar por el voto de la mayoría calificada; por tanto, el Plan B puede aprobarse en lo general por la mayoría oficialista y rechazarse el artículo referente a la revocación de mandato, si el PT mantiene el rechazo a los términos en que se plantea.