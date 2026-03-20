CNTE pone en jaque a 7 estados; disidentes toman infraestructura clave

Lo que comenzó como una demanda gremial se convirtió ayer en un asedio coordinado a los pilares de la infraestructura y movilidad del país.

Desde las plantas de almacenamiento de Pemex y la CFE en el sur del país, hasta los cruces fronterizos con Estados Unidos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demostró su capacidad para asfixiar los flujos estratégicos del país.

La movilización de 72 horas, impulsada por la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, se ha extendido a por lo menos siete entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Durango y Tamaulipas.

En Oaxaca, los contingentes bloquearon acceso a oficinas de la CFE y Pemex, además de libertar el paso en casetas de peajes.

La suspensión de actividades docentes, convenida por la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE y de la Asamblea Estatal de la S-22, mantiene sin clases a casi un millón de alumnos, desde preescolar hasta de la Universidad Pedagógica Nacional, pasando por la Normal de Profesores y Educación Tecnológica.

Por su parte, en Baja California, los manifestantes tomaron la caseta Tijuana-Tecate y bloquearon el ingreso internacional en la garita de El Chaparral, afectando el tránsito fronterizo.

Además, adelantaron que hoy continuarán con las protestas en San Quintín, hasta lograr una respuesta favorable a sus demandas por parte de las autoridades.

En Chiapas, tomaron el control de los cuatro puntos de acceso a Tuxtla Gutiérrez, su capital, mediante la retención de vehículos pesados, lo que provocó el colapso del transporte regional.

En Durango, aproximadamente 150 maestros se unieron a las movilizaciones en la región Laguna, dejando a por lo menos mil 800 alumnos sin clases.

En Tamaulipas, directores de cinco Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de la entidad para denunciar presuntos malos manejos, presiones y abusos por parte de su supervisora, Adriana Cervantes Chiquito.

“No ha habido avances, y lo único que hemos tenido son dolores de cabeza por las movilizaciones que ella misma ha impulsado”, señalaron los docentes, quienes también denunciaron que Cervantes Chiquito encabezó una protesta la noche del miércoles en las afueras de Casa de Gobierno para exigir su reinstalación.

Algo similar se vivió en Guerrero, donde los profesores realizaron una protesta en el Congreso del estado, para entre otras, exigir una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

CAOS EN LA CAPITAL

Por más de ocho horas, los maestros desquiciaron la circulación vehicular en la zona centro, sur, norte y poniente de la Ciudad de México, incluyendo las afectaciones a las líneas de transporte público del metrobús.

La estrategia y objetivo por parte de los maestros fue afectar en al mayor número de automovilistas qué tenían que desplazar o cruzar está importante arteria a lo largo de los 4 km que mide del circuito interior al cruce con la avenida Juárez, lugar donde se desarrolla importante comercial y financiera del país.

Los cortes realizados por la subsecretaría de tránsito de la Secretaría de seguridad ciudadana, comenzaron desde la incorporación con el circuito interior, lo que impactó a miles de automovilistas qué circularon por las avenidas, anillo periférico, revolución patriotismo, avenida Jalisco y Benjamín Franklin.

DEMANDAS

· Piden una mesa de trabajo directa con la Presidenta.

· Urgen a abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

· Llaman a cancelar la reforma educativa vigente.

· Buscan un nuevo esquema de jubilación digna.

· Exigen respuesta favorable a su pliego petitorio.

Las unidades del Metrobus de la línea 1 y 7 suspendieron actividades por lo que los usuarios tuvieron que realizar trayectos caminando por al menos 1 kilómetro.

Las actividades de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en la Ciudad de México, continuarán este viernes y no se descartan bloqueos nuevamente en arterias importantes que colapsen las actividades de la Ciudad de México.

Con información de José Antonio García, Rodolfo Dorantes, Gaspar Romero, Patricia Briseño, Daniel Sánchez Dórame, Rolando Aguilar, Alma Gudiño y Alfredo Peña