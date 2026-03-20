Van 30 toneladas de ayuda a Cuba; se organizan en Yucatán

MÉRIDA.– Ayer se tenía previsto el envío de la ayuda humanitaria destinada a Cuba desde el puerto de altura de Yucalpetén, Progresó. Se enviaron los insumos y paneles solares, que son necesarios para completar el embarque.

Por la mañana, se realizó una rueda de prensa donde los organizadores informaron que la embarcación transporta aproximadamente 30 toneladas de ayuda humanitaria, lo que es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la ciudadanía y diversas organizaciones, que logró consolidar el cargamento en apenas una semana de acopio.

De estas 30 toneladas, 1.5 son donaciones hechas por la comunidad yucateca; el resto proviene de varios puntos a nivel nacional, países de Latinoamérica e incluso de Europa.

La carga está orientada a cubrir necesidades básicas de la población cubana e integra alimentos no perecederos, medicamentos esenciales para hospitales y centros de salud, así como productos de limpieza y aseo personal. Además, el envío incluye 73 paneles solares, considerados un apoyo estratégico ante la crisis energética que enfrenta la isla.

Marisela Vega, integrante de Global Move, comentó que, pese a que la convocatoria se envió con pocos días de anticipación, la respuesta recibida fue inmediata y masiva.

El barco se prevé que zarpe durante la noche de ayer jueves o en la madrugada de hoy viernes, una vez concluido el embarque.

Todo lo recaudado estaría llegando a Cuba en cerca de tres días, y ahí en la isla, se tendrán que cumplir con los protocolos correspondientes para iniciar con la distribución de estos insumos entre la población que más lo necesita.