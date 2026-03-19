Detienen a 'El Trono' en Sinaloa; dejan libre a hija de 'El Mayo'

Fuerzas federales detuvieron a El Trono, un objetivo prioritario, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa. La operación se realizó en un inmueble vinculado a El 19 en el poblado de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, y en el cual fue también localizada Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael El Mayo Zambada.

El operativo se realizó la madrugada de este jueves, aproximadamente a las 4:30 horas, e incluyó un despliegue por tierra y aire a través de tres helicópteros que sobrevolaron la zona mientras marinos ingresaban a la propiedad vinculada a El Mayo Zambada. El gabinete de seguridad confirmó estos operativos y dio cuenta de la detención de El Trono, quien, de acuerdo con las autoridades, fungía como jefe de escoltas.

En el inmueble se encontraba la hija de El Mayo Zambada, quien en un primer momento fue retenida y posteriormente liberada y entregada a sus familiares debido a que no cuenta con relación delictiva.

Abaten a 11 sicarios

Derivado de la “explotación de información”, los elementos de la Marina ubicaron un inmueble que era utilizado por varios sicarios, entre ellos El Kiki, quienes al observar la presencia de las fuerzas federales las agredieron a balazos.

Los elementos que participaron en el operativo repelieron la agresión y en esta acción fueron abatidos 11 de los agresores. Además, en el lugar fue asegurado armamento de alto poder y equipo táctico.

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vjcm