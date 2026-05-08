Reciben en Sonora con apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum fue recibida en Sonora con muestras de apoyo y cariño por parte de seguidores y simpatizantes.

Al arribar a Hermosillo, Sonora, donde tendrá una gira de tres días, la Mandataria federal recibió una cariñosa bienvenida por parte de los sonorenses.

Las y los sonorenses esperaron la llegada de la Jefa del Ejecutivo para tomarse fotografías y demostrarle su afecto.

La Mandataria federal informó que este fin de semana en Sonora estará en la inauguración del Acueducto Seri y revisión del Plan de Justicia del Pueblo Seri.

El sábado 9 de Mayo firmará el Decreto de Restitución de Tierras e inauguración de comedor escolar en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, la entrega de Títulos de Concesión de Agua a productores e inauguración de canal de riego en Navojoa.

Para el domingo 10 de Mayo, encabezará un evento especial por el Día de las Madres y la Pensión Mujeres Bienestar. La gira también contempla la supervisión de avances en hospitales del IMSS y obras de desarrollo regional en el sur de Sonora.

La Jefa del Ejecutivo informó que este 10 de mayo, después de sus actividades visitará a su mamá, la bióloga Annie Pardo Cemo.