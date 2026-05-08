Juez Brian Cogan aplaza sentencia de El Mayo Zambada hasta julio

Una corte federal en Brooklyn aplazó dos meses la sentencia para Ismael El Mayo Zambada.

A petición del abogado defensor de El Mayo, Frank Pérez, el juez Brian Cogan pasó del 18 de abril al 20 de julio la audiencia para sentencia para el cofundador del Cartel de Sinaloa, ahora auto declarado culpable.

El magistrado recorrió el calendario de protocolo. Ahora la defensa tiene como fecha el 6 de julio para presentar documentos y abogar por una sentencia que beneficie a El Mayo, y la fiscalía del sur de Nueva York tiene la fecha del 13 de julio para responder con su posición sobre el caso.

El exlíder narcotraficante de 78 años de edad padece diabetes y una etapa temprana de demencia, según ha argumentado la defensa.

El pasado 25 de agosto El Mayo se declaró culpable de los cargos de dirigir una empresa criminal continua y pro asociación delictuosa.

La sentencia que enfrenta es de cadena perpetua impositiva, lo que dificulta que el juez vaya a reducirla de alguna manera.

El mayo fue secuestrado el 25 de julio del 2024 y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

Un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, ahijado de El Mayo, pidió a El Mayo ese día que acudiera a un rancho para que lo ayudara. Al presentarse El Mayo, sus guardaespaldas fueron emboscados y Joaquín Guzmán hijo lo ató. Lo subió a una pickup y luego a una aeronave que aterrizó cerca de El Paso donde ambos fueron detenidos.