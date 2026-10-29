Mujer roba banco y arroja una bomba molotov en Guadalajara

Una mujer ingresó a una sucursal bancaria para cometer un robo y arrojó una bomba molotov en el interior del establecimiento.

Persona femenina, de entre 35 y 40 años, ingresa a la sucursal y, en un papel escrito, solicita el efectivo, por lo que el cajero, renuente, comienza a entregarle una faja de dinero, sin contabilizar cuánto es”, dijo un policía de Guadalajara

Los hechos ocurrieron en una sucursal bancaria ubicada en la plaza Atemajac, en Guadalajara. El cajero le entregó una faja de billetes, sin imaginar que la mujer llevaba consigo una bomba molotov.

Sin embargo, esta femenina contaba con una botella con químicos explosivos, con la que detona una bomba conocida como molotov al interior de la sucursal bancaria y se da a la huida”.

Al lugar se trasladaron policías de Guadalajara y personal de Servicios Médicos Municipales, quienes valoraron a varias personas que presentaban crisis nerviosa, así como a una persona con intoxicación leve.

“Servicios médicos acudieron para valorar a personas que informaban que se sentían mal de la presión, así como a una persona intoxicada; sin embargo, no estaba en peligro su vida”.

Hasta el momento, se desconoce el monto del dinero del que logró apoderarse la mujer.