Mujer que mató a su papá es vinculada a proceso

María Fernanda “N” fue detenida en flagrancia y, tras el análisis de los datos de prueba, un juez del estado de Jalisco determinó vincularla a proceso e imponerle un año de prisión preventiva por asesinar a su padre.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó ante el órgano jurisdiccional la investigación relacionada con la muerte del hombre, en la que se estableció la probable participación de su hija, quien fue capturada y vinculada a proceso por el delito de parricidio.

Tras analizar el caso, se impuso como medida cautelar que la imputada permanezca en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que se fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

De acuerdo con las indagatorias que realiza la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada a través de su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, cuando María Fernanda “N” se encontraba en compañía de su padre.

En un momento determinado, la imputada presuntamente comenzó a lesionarlo con un objeto punzocortante, provocándole heridas que posteriormente ocasionaron su muerte.

Tras lo ocurrido, la presunta causante fue detenida en flagrancia, luego del señalamiento realizado por una testigo presencial de los hechos.

Luego de tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público reunió los elementos que permitieron continuar con el proceso penal y presentar la investigación ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control determinó vincular a proceso a María Fernanda “N” por el delito de parricidio, al considerar que existían datos de prueba suficientes para sujetarla a proceso.

La Fiscalía del Estado de Jalisco continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondan, conforme a derecho.