García Harfuch encabeza ceremonia luctuosa por elementos caídos

Ante familiares y compañeros de trabajo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó la ceremonia luctuosa, de carácter privado, en homenaje a Emmanuel Santamaría Alvarado y Luis Manuel Castillo Melo, los dos elementos que perdieron la vida en cumplimiento del deber durante una operación en Veracruz.

El funcionario federal expresó el respaldo permanente de la institución a sus familias y aseguró que este acompañamiento continuará más allá de la ceremonia; además aseguró que no habrá impunidad en estos hechos.

Con respeto y honestidad, García Harfuch recordó a la familia de los elementos que no están solas, ya que "aquí tienen otra familia que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Existe una deuda de gratitud permanente con quienes entregan su vida protegiendo a los demás”.

El titular de la SSPC recordó a los agentes que dedicaron buena parte de su vida a servir a México y destacó que eligieron una profesión que exige mucho y que pocas veces recibe suficiente reconocimiento.

García Harfuch señaló que la pérdida de un compañero alcanza a toda la corporación y, al mismo tiempo, obliga a quienes continúan en servicio, sin importar el área en la que se desempeñen, a ser mejores y a seguir el ejemplo de quienes entregaron la vida.

El responsable de las políticas de Seguridad Pública explicó que los dos agentes se encontraban en Veracruz en labores de investigación para localizar a personas secuestradas.

No estaban ahí por casualidad, no estaban ahí buscando un reconocimiento, estaban ahí haciendo su trabajo, tratando de salvar la vida de otras personas”, dijo García Harfuch.

Las dos víctimas fueron liberadas y regresaron con vida con sus familias, se indicó.

En la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria de los agentes; se realizó el pase de lista y una salva de fusilería en su honor; además se entregó a sus familiares la Bandera Nacional, como reconocimiento a su labor.

Reconocimiento

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, también, rindió un homenaje a Santamaría Alvarado y Castillo Melo, a través de un mensaje en la cuenta oficial de X del mecanismo.

Resaltó que “hoy despedimos y rendimos homenaje a dos compañeros de la @SSPCMexico que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Recordamos a dos hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás. A sus familias les expresamos nuestro más sentido pésame, solidaridad y respeto, así como todo nuestro respaldo institucional.

Se agregó que “desde el Gabinete de Seguridad honramos su memoria y refrendamos el compromiso de que este crimen no quede impune. Continuaremos trabajando para identificar y detener a los responsables. Su servicio a México no será olvidado”.