Cae jovencita por entrar a robar en tienda Zara

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía del municipio de San Pedro, en Nuevo León, tras ser señalada por presuntamente robar mercancía de una tienda ubicada en un centro comercial.

La detención ocurrió en la tienda Zara, ubicada sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín Primer Sector, dentro de la Plaza Fiesta San Agustín.

Un guardia de seguridad del establecimiento señaló a la joven Nancy, de 27 años de edad, como la responsable de los hechos.

La autoridad no precisó cuál fue la mercancía que la mujer intentó robar ni el valor de los productos.

Nancy fue trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal.

Detienen a joven por robar 21 mil pesos en ropa

El pasado mes de abril, un joven de 26 años quedó detenido luego de ser denunciado por presuntamente robar prendas de ropa en una tienda Zara ubicada en una plaza comercial con sede en la colonia Bosques de las Cumbres, en Monterrey, en el estado de Nuevo León.

El presunto respondió al nombre de José Javier C., y fue capturado en la avenida Paseo de los Leones y Pedregal, prácticamente a unos cuantos metros del establecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Monterrey, en Nuevo León, elementos de la policía realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona, cuando personal del C4 les reportó un robo en proceso en dicho comercio, por lo que acudieron al lugar.

Al llegar, los uniformados entrevistaron al guardia de seguridad de la tienda, quien contó que el ahora detenido pasó por los sensores de seguridad de la tienda, los cuales se activaron y llamaron la atención de los presentes.

El guardia acudió con el joven y le pidió el ticket de compra, sin embargo, este refirió que no lo tenía. Enseguida el trabajador le realizó una revisión y pudo encontrar que el individuo tenía una bolsa de papel en donde escondía 23 prendas con un valor de 21 mil 530 pesos, por lo que fue detenido.

José Javier "N" fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey destacó en ese momento que "estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos”.