Rafael Riva Palacio dirigirá el sindicato del Infonavit hasta enero de 2031

Rafael Riva Palacio Pontones dirigirá el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante el periodo del 12 de enero de 2027 al 11 de enero de 2031, tras el triunfo de la planilla R.U.M.B.O.S. —Responsabilidad y Unidad para Mejorar el Bienestar Obrero Sindical— en la elección del pasado miércoles 2 de septiembre.

El acta final de la Comisión Nacional Electoral consigna mil 825 votos para la planilla rojo y blanco y 902 para Integridad Sindical, de Gilberto Torres Fernández, de un total de 2 mil 727 votos válidos. La participación alcanzó 95.9 por ciento de un padrón de 2 mil 886 agremiados.

La estructura electa comprende una secretaría general y 26 carteras. Entre ellas, Gobernabilidad quedó en manos de Guillermo Ulises Sánchez Vázquez; Control y Gestión Interna, en Claudia Pachuca Herrera; Relaciones Laborales, en María Dolores Macedo Cortina; Distribución de Recursos, en Marco Antonio Macedo Cortina; Inversiones y Patrimonio Sindical, en Soledad Reyes Victoria; Prensa, en J. Jesús Aguilera Gutiérrez; Relaciones Políticas, en Salomón Othoniel García García; y Asuntos Jurídicos, en Sergio Juárez González.

El comité incorpora además carteras de Semillero y Fortalecimiento Estratégico, Clima Laboral, Solidaridad, Impulso a las Raíces Culturales, Desarrollo Físico, Vinculación con el Jubilado, Profesionalización y Servicio Civil de Carrera, Competencias, Productividad, Equidad de Género, Seguridad Social, Informática y Apoyo Tecnológico, Formación Sindical y Transparencia Electoral, Sustentabilidad y Ecología, Estadística, Juventud, Análisis Legislativo y Vinculación Exterior.

La Comisión de Vigilancia y Fiscalización quedó integrada por Antonio Fernández Gómez como presidente y Leticia López Pérez y María del Consuelo Castillo Ramírez como secretarias. La Comisión de Honor y Justicia la presidirá María Guadalupe Zepeda Mendoza, con Cirila Emma Ramírez Pérez y Karmina Araoz Leggs como vocales.

La Comisión Nacional Electoral asentó que el proceso cumplió con el voto personal, libre, directo y secreto previsto en el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, y que el material electoral se resguardará cinco años conforme a los Lineamientos Generales para los Procedimientos de Democracia Sindical.