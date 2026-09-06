Defensa confirma muerte de elemento de la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional, cuya imagen, previamente, fue difundida en un video en el que habló de las operaciones de la corporación en el estado de Guerrero y su presunta complicidad de autoridades con grupos del crimen organizado en la entidad.

Se indicó que el cuerpo del guardia nacional, quien en el video se identifica con su nombre completo, como “Eduardo B. P.”, fue localizado junto con los de tres personas más, en el poblado de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

La Defensa indicó que, durante esta administración, se han intensificado de manera coordinada las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial, con importantes resultados, sin distinción alguna contra las organizaciones delictivas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.

En relación con la difusión de un video a través de las redes sociales, en el que se observa a un integrante de la Guardia Nacional realizando declaraciones, referentes a las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el estado de Guerrero, momentos antes de ser privado de la vida; se informa que lamentablemente el elemento de esa institución que se aprecia en la grabación y tres personas más, fueron localizadas sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero”, detalló la dependencia.

Se indicó que el agente de la Guardia Nacional asesinado se encontraba de días de descanso en esa entidad, de la cual era originario.

En un comunicado, la Defensa relacionó a estos hechos con una represalia de los grupos del crimen organizado, en contra de los que se han realizado operativos que han afectado su estructura, en la presente administración.

Despliegue

Agregó que, como parte de estos trabajos, se ha enviado a Guerrero un despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos.

La Defensa anunció que, en los próximos días, se tiene programado el arribo de un contingente mayor, el que no se retirará hasta detener y llevar a los responsables de la agresión al elemento de la Guardia Nacional ante la justicia.

El 5 de septiembre del presente año, se obtuvieron resultados en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco; donde se realizó la detención de 16 personas integrantes del grupo delictivo de “Los Ardillos”, dentro de los que destaca su operador financiero”, explicó la Defensa.

En seguimiento a esa operación se aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

Cifras

La Defensa detalló que en el combate a todos los grupos delictivos en Guerrero se ha realizado la detención de mil 850 presuntos responsables y el aseguramiento de mil 035 armas de fuego y 140 mil 049 cartuchos de diversos calibres.

También se han decomisado 39 granadas, 18.9 toneladas de droga, seis laboratorios, mil 428 vehículos y 10 máquinas tragamonedas.

Condena

La Defensa condenó enérgicamente el asesinato de su elemento y refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades civiles en las investigaciones para esclarecer los hechos; además expresó sus condolencias y solidaridad a la familia por la irreparable pérdida.