Mujer es ejecutada durante una reunión con sus amigas

Una mujer fue asesinada ayer domingo mientras se encontraba de visita en casa de una de sus amigas en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

La víctima mortal fue identificada como Nereida Carolina Contreras Garza, de 31 años de edad, y según las primeras informaciones, era trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El ataque armado se registró durante la noche, en un domicilio ubicado en la calle Tapia, en el Barrio Montemorelos.

La mujer estaba conviviendo con sus amigas cuando un hombre a bordo de una motocicleta llegó al sitio y accionó un arma de fuego en su contra.

Fueron en total tres los disparos que recibió Nereida Carolina, quien alcanzó a ser trasladada a un hospital, donde minutos más tarde fue declarada muerta.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Policía de Montemorelos y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las indagatorias correspondientes para dar con el responsable de esta agresión.

Matan a embarazada en negocio de tacos

Una mujer embarazada falleció luego de ser agredida a balazos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El ataque se registró sobre la calle Joaquín Capilla, en la colonia Villa Olímpica, cuando María de los Ángeles, de 31 años, se encontraba en un negocio de tacos.

De acuerdo con los primeros informes, el agresor, que viajaba en una motocicleta, le disparó en varias ocasiones.

Pese a que la mujer fue auxiliada y trasladada aún con vida al hospital, falleció al llegar al nosocomio.

Tras el ataque, al lugar acudieron detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes recolectaron al menos ocho casquillos de arma de fuego.

La víctima tenía aparentemente 7 meses de embarazo. Las autoridades ya buscan al responsable.

Encuentran a hombre muerto adentro de auto

Mientras que días atrás, un hombre fue encontrado muerto al interior de un automóvil en la colonia Jardines de Roma, al sur de Monterrey.

Primeros reportes señalan que el cuerpo del hombre se encontraba cubierto con plástico y cinta en el rostro en los asientos traseros del vehículo estacionado en la calle Carlota Corday entre Avenida Río Nazas e Isabel de Farnesio.

El cuerpo se encontraba a bordo de un automóvil es de color gris y aparentemente de la marca Chevrolet, información que ya es analizada por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar si la unidad está relacionada con algún otro hecho delictivo.

El hallazgo se reportó alrededor de las 16:20 horas, luego de que una vecina del sector se percatara de la presencia del hombre cubierto al interior del vehículo. Al notar que no reaccionaba y que la escena resultaba inusual, decidió realizar el reporte a las autoridades.

Al lugar también acudieron elementos de Fuerza Civil, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes trabajaron de manera coordinada para recabar indicios, analizar la escena y levantar el cuerpo.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley, con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

jcp