Mujer ebria que señaló al CJNG en Cholula… se disculpa; conoce la historia

La polémica que durante días se extendió en redes sociales tras la detención de una mujer identificada como Ariana F. en San Andrés Cholula dio un nuevo giro luego de que la involucrada difundiera una disculpa pública en la que reconoció que las declaraciones realizadas durante su arresto fueron impropias y carecían de sustento.

A través de documentos dirigidos a la opinión pública, Ariana F. se deslindó formalmente de cualquier relación con actores políticos a quienes mencionó durante el incidente y aseguró que las expresiones realizadas ocurrieron en medio de un contexto de alteración emocional derivado de la detención.

La carta representa el primer posicionamiento público de la mujer desde que los videos del arresto se viralizaron en plataformas digitales, generando un intenso debate sobre la actuación policial, el comportamiento de la conductora y las referencias que hizo a supuestas influencias políticas y contactos de alto nivel.

Una detención que se volvió viral

Los hechos ocurrieron en San Andrés Cholula, donde elementos policiales interceptaron a la conductora después de detectar una conducción considerada riesgosa en una zona peatonal.

De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades, la mujer presentaba un tercer grado de alcoholemia al momento de ser asegurada y conducía de manera errática, situación que motivó la intervención de los agentes municipales.

La difusión de videos del procedimiento provocó reacciones encontradas.

Mientras algunos usuarios cuestionaron el uso de la fuerza durante la detención y señalaron posibles excesos por parte de los policías, otros consideraron que la actuación de las autoridades estaba justificada debido al riesgo que representaba la conducción bajo los efectos del alcohol.

“No reflejan los valores que pretendo representar”

En el documento firmado de su puño y letra, Ariana F. reconoció que su comportamiento durante el incidente no corresponde con los principios que busca proyectar públicamente.

Reconozco con profunda humildad y responsabilidad que las acciones o expresiones capturadas en el material que hoy es de conocimiento público no reflejan los valores éticos que pretendo representar ni el compromiso que mantengo con mi comunidad”, expresó.

La declaración constituye el eje central de su disculpa pública y busca marcar distancia respecto a las afirmaciones que realizó mientras era detenida.

La mujer sostuvo que los comentarios emitidos durante aquellos momentos ocurrieron en circunstancias excepcionales y no deben interpretarse como afirmaciones verídicas sobre relaciones políticas o influencias institucionales.

Deslinda a presidente municipal de Puebla

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es el deslinde explícito que realiza respecto al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib.

Durante los momentos de tensión registrados en el video viral, Ariana F. hizo referencias que algunos usuarios interpretaron como una presunta cercanía con el alcalde poblano.

Sin embargo, en su carta pública negó cualquier tipo de relación personal o política con el edil.

Ofrezco una disculpa pública y sincera al licenciado José Chedraui Budib, a quien no conozco más allá de una figura pública”, señaló.

La mujer añadió que no existe vínculo alguno entre ambos y que cualquier afirmación realizada durante el incidente carecía de fundamento real.

Con esta declaración busca cerrar uno de los aspectos más controvertidos generados por la difusión de los videos.

También rechaza vínculos con figuras políticas

La disculpa pública no se limitó al caso del alcalde de Puebla.

En un segundo documento, Ariana F. también deslindó a José Antonio Pérez Aréchiga, dirigente de Movimiento Ciudadano en Tuxtepec, Oaxaca, a quien igualmente había mencionado durante el incidente.

La mujer negó cualquier relación con actividades ilícitas o con organizaciones criminales y reconoció que las referencias realizadas en aquel momento no estaban sustentadas en hechos verificables.

Este segundo posicionamiento busca responder a las especulaciones que surgieron en redes sociales después de que los videos fueran compartidos masivamente y analizados por miles de usuarios.