Mujer con depresión intenta saltar de un puente; pareja de novios le salva la vida

Una mujer de 27 años fue puesta a salvo gracias a la intervención oportuna de una pareja que ser percató estaba en la parte ala del Puente Verde de Monterrey, Nuevo León, y que podría caer hacia el río Santa Catarina.

Los hechos tuvieron lugar la noche de este lunes en el Puente Verde de Monterrey, el cual conecta al Parque Fundidora con el Parque España, en Monterrey.

De acuerdo con el informe, la mujer se encontraba sentada en el barandal de cristal que se encuentra en el Puente Verde y cuando fue observada por una pareja que transitaba por el lugar, ellos optaron por avisar a las autoridades mediante un tótem de seguridad ubicado en el sitio y el cual está conectado con el C4 de Monterrey.

La señal llegó hasta el personal del sistema de monitoreo C4, quienes lograron ubicar a la joven y extenderle su ayuda. Fue así como policías y los transeúntes hablaron con la joven y lograron ponerla a salvo.

Protección Civil de Monterrey atendió a la mujer, quien refirió padecer ansiedad y depresión. A su vez, se determinó que la joven se encontraba en buenas condiciones físicas.

El rescate de esta joven se da a pocos días de distintos hechos en los que se ha informado de la intención de jóvenes de saltar de distintos inmuebles para provocarse algún daño físico.

El primero de estos casos tuvo lugar el pasado sábado 3 de octubre, cuando un joven de 22 años ingresó a la estación Universidad de la Línea 2 del Metro y, una vez ahí, se lanzó hacia la avenida Universidad. Aunque al lugar llegaron elementos de auxilio y estos le brindaron Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el joven no resistió y murió en el lugar.

Más tarde, ese mimo sábado se reportó que una menor de 13 años se había lanzado desde lo alto de un puente vehicular sobre la avenida López Mateos y el bulevar Miguel de la Madrid.

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando tuvo lugar el hecho, que provocó la movilización de elementos de seguridad y de distintos cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, la menor había salido de su domicilio sin avisar y fue su padre quien logró ubicarla mediante el GPS de su teléfono momentos antes del incidente.

Elementos de emergencia atendieron a la menor y la trasladaron hacia un hospital de la localidad para que pudiera recibir atención médica. Aunque la menor presentó algunas lesiones, sobrevivió al hecho.