Sheinbaum rechaza "justicia selectiva" en detención de Ernesto Ruffo por red de huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya “justicia selectiva” como acusó el exmandatario Felipe Calderón luego de la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien presuntamente está vinculado con una red de contrabando de combustible que generó un daño al erario de 4 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina en Tulum, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo detalló que Ruffo Appel es identificado como el socio principal de una empresa importadora que ingresaba combustible de manera ilegal desde Estados Unidos.

El modus operandi de esta red consistía en evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mediante declaraciones aduanales falsas, reportando productos distintos y cantidades menores a las que realmente transportaban.

"Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial", afirmó la mandataria, asegurando que el sistema de justicia actuará con base en pruebas.

La mega red de huachicol fiscal al descubierto

El caso lleva más de un año bajo la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Las alarmas se encendieron tras el hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila; los presuntos criminales dejaron los contenedores en las vías tras enterarse de que serían aprehendidos.

A partir de este aseguramiento, y con el impulso de la actual fiscal Ernestina Godoy, las autoridades lograron identificar la estructura de esta extensa red de contrabando, la cual no solo involucra a la empresa importadora, sino también a:

Agentes aduanales que facilitaban el ingreso del hidrocarburo.

Empresas distribuidoras encargadas de comercializar el material en todo el país.

Sheinbaum destacó que el contrabando ha disminuido drásticamente gracias a la estrategia integral del gobierno, recordando casos recientes como el del buque tanque en Tabasco a inicios de 2025, donde se detuvo a dos elementos de la Marina.

Suman 8 detenidos de red de huachicol

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada continúan avanzando. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en este esquema de evasión fiscal y contrabando.

Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy reveló que se tienen identificados a 25 involucrados en total, contra quienes un juez ya giró las respectivas órdenes de aprehensión, por lo que se espera que las capturas continúen en los próximos días.