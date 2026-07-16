Trasladan a la CDMX al exgobernador Ernesto Ruffo Appel en calidad de detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión en la ciudad de Ensenada en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Ruffo Appel, quien pasará a la historia democrática del país por ser el primer gobernador de extracción panista y de oposición al PRI en 1989, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la FGR ubicadas en la Zona Río de Tijuana, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Fuentes federales confirmaron que en las próximas horas será enviado en calidad de detenido a la Ciudad de México para comparecer ante el juez federal que lo requiere.

"Huachicol" fiscal: El origen de la investigación

De acuerdo con información de las autoridades federales, la detención deriva de una indagatoria de alta complejidad contra las redes de contrabando de combustible en la frontera norte del país.

La Fiscalía asocia al exmandatario con operaciones de tráfico ilegal de hidrocarburo realizadas a través de una empresa especializada en servicios marítimos, la cual fue fundada y cuenta con participación accionaria del propio político de 74 años.

Hija de Ernesto Ruffo denuncia hermetismo

Hasta la sede de la FGR en Tijuana acudieron familiares y representantes del exgobernador. Al exterior de las oficinas, su hija, Verónica Ruffo, acusó ante los medios de comunicación que las autoridades federales le impidieron tener contacto físico con su padre y criticó la falta de transparencia en el operativo.

"No me dejaron ver a mi padre, lo cual un abogado me había indicado que sus familiares lo podían recibir. Me dijeron que no, que no puede recibir a nadie porque está en una zona de traslado y lo van a llevar a la Ciudad de México", declaró.

Asimismo, la hija del político externó su desconcierto por el hermetismo en torno a la orden de arresto: “Le pedí la orden de aprehensión y me dijo (el encargado) que no podía entregarme nada, no hay claridad en cómo podamos tener mayor información, me negaron completamente todo”.

Se espera que tras su llegada a la Ciudad de México, Ernesto Ruffo sea puesto a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica e iniciará el proceso penal correspondiente.