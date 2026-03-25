Mujer de 27 años muere antes de someterse a cirugía estética

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) realiza las indagatorias correspondientes por la muerte de una mujer de 27 años ocurrida este miércoles 25 de marzo en una clínica de cirugías estéticas, ubicada en la colonia Fuentes Sección Lomas, en Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven ingresó al establecimiento para someterse a un procedimiento estético, pero antes de la intervención presentó complicaciones que le provocaron el deceso.

Paramédicos de Protección Civil acudieron tras el aviso de auxilio y confirmaron que la paciente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Estatal y agentes de la Policía Investigadora acordonaron la zona mientras se realizaban las diligencias.

Más tarde arribaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de los protocolos forenses.

La Fiscalía estatal informó que ya se recaba información para saber el desarrollo de los hechos y causas del deceso.

Aclaran si existen responsables del establecimiento y el personal médico involucrado, así como revisar los permisos y condiciones en que se realizó la intervención.

La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, pero trascendió que se trata de una residente de Estados Unidos.

Antecedente en investigación

Este nuevo caso ocurre mientras la misma Fiscalía mantiene abierta la investigación por la muerte de una mujer de origen norteamericano, de edad adulta, quien también falleció en un procedimiento estético en Reynosa en meses pasados.

Autoridades señalaron que dicho expediente continúa en proceso de integración.

La reiteración de estos incidentes pone en el foco la regulación de clínicas estéticas en la ciudad, donde la alta demanda de procedimientos por parte de pacientes nacionales y extranjeros ha convertido a Reynosa y otras ciudades fronterizas en un punto de alta rentabilidad para este sector.

Le perforaron hígado y pulmones en cirugía estética

Por Aracely Garza

En agosto del 2025, en Nuevo León, una joven de 25 años de edad, identificada como Jaqueline Yamilet Briones, murió tras sufrir complicaciones durante la cirugía estética que le realizaron en un hospital privado del sector Obispado.

En aquél momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la autopsia que se practicó al cuerpo de la joven arrojó que durante el procedimiento le perforaron el hígado y los pulmones.

El dictamen pericial de autopsia practicada a la víctima expuso que la causa de la muerte se debió a lesiones intratorácicas e intraabdominales secundarias a trayecto de objeto punzocortante.

Se encontró laceración de pulmones e hígado en su cuerpo como resultado de la operación estética.

La clínica en donde se realizó el procedimiento se localiza en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado sobre la calle Hidalgo número 2532 en la colonia Obispado, en Monterrey.

La joven era originaria de Saltillo y se trasladó a la capital de este estado a practicarse una liposucción.

jcp