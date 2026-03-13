Hacían cirugías estéticas en Toluca, los detuvieron por presunto homicidio y otros delitos

Heridas necrosadas, trombosis pulmonares e intestinos perforados, esas son algunas de las complicaciones que pacientes de cirugías estéticas han presentado en la clínica Santa Teresa, en Toluca, Estado de México. Ante ellos tres médicos fueron detenidos acusados de homicidio y usurpación de funciones.

Una investigación por presunta mala práctica médica relacionada con cirugías estéticas irregulares ocurrió en el Estado de México. La Fiscalía mexiquense informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús Fernando “N”, señalado como presunto cirujano plástico, por su posible responsabilidad en la muerte de un paciente tras un procedimiento de liposucción realizado en 2013.

De acuerdo con la indagatoria, el hombre presentó graves complicaciones después de la intervención quirúrgica, entre ellas trombosis pulmonar, perforaciones intestinales y necrosis en tejidos, situaciones que finalmente derivaron en su fallecimiento. Estos hechos dieron origen a una investigación que ahora derivó en la detención del médico.

La clínica Especial

No fue el único caso

El caso forma parte de una serie de investigaciones más amplias que involucran también a Carolina “N” y Diego Humberto “N”, quienes presuntamente realizaban procedimientos de cirugía estética sin contar con la especialidad ni certificación correspondiente. Según la Fiscalía, los tres están relacionados con hechos que habrían afectado al menos a cuatro pacientes entre 2013 y 2024, dos de ellos con consecuencias fatales.

Las cirugías se habrían realizado en la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica, ubicada en Toluca, un establecimiento que presuntamente no contaba con las certificaciones sanitarias necesarias para practicar este tipo de procedimientos especializados.

Murió una paciente en 2021

El comunicado

El 15 de octubre de 2021 realizaron una liposucción y ampliación mamaria que terminó muy mal, la Fiscalía del Edomex señaló que los médicos omitieron realizar una valoración médica antes de la cirugía. Realizaron maniobras invasivas que complicaron la situación de la paciente y no fue trasladada inmediatamente a un hospital, un día después la víctima S.R.V murió de una tromboembolia pulmonar. Tras el deceso la clínica y los doctores siguieron operando.

Además de las investigaciones por homicidio, las autoridades señalan que los tres implicados ya han sido sentenciados por lesiones culposas derivadas de intervenciones estéticas. También se indaga si Carolina y Diego N. incurrieron en usurpación de funciones, al realizar cirugías propias de la especialidad de cirugía plástica sin la acreditación requerida.

El hombre fue detenido Gemini

Hace tres días la clínica fue asegurada, dice la Fiscalía que el lugar no contaba con la infraestructura mínima para atender complicaciones graves. Los tres presuntos médicos están detenidos en el Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez y podrían alcanzar una pena de hasta 15 años por cada uno de los homicidios.

*bb