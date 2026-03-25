“Somos todos americanos, debemos hacer grande a América de nuevo”: Ronald Johnson

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, convocó a hacer más estrecha la relación entre ambos países, que implica la colaboración como vecinos, socios comerciales, amigos y familia, en los distintos ámbitos.

En presencia de los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri y Aguascalientes, Tere Jiménez, el representante diplomático de la Administración Trump, entregó reconocimientos a 32 estudiantes de escuelas preparatorias públicas de estas entidades, así como de Nuevo León y la Ciudad de México, que asistirán a un campamento en el US Space & Rocket Center de la NASA, ubicado en Huntsville, Alabama, durante el próximo mes de abril.

Actualmente bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum (esta relación) abarca la seguridad, por supuesto, y la lucha contra las redes criminales, así como la economía de la que hemos hablado.

Pero somos Norteamérica, somos todos americanos, debemos hacer grande a América de nuevo. Digo, hagamos grandes a las Américas. Tenemos que unirnos y encontrar una manera más fuerte de construir un futuro mejor. Hagamos que nuestra relación sea aquella que el resto del mundo desearía tener; no hay razón por la que no podamos lograrlo”, apuntó.

Los jóvenes reconocidos, 8 representantes de cada una de las ciudades donde se llevaron a cabo módulos sobre programación y nuevas aplicaciones, inteligencia artificial e industria aeroespacial (Querétaro, Aguascalientes, Monterrey y CDMX), fueron seleccionados de entre 2 mil participantes en el proyecto Academia Espacial 2025.

Ustedes representan disciplina, determinación y trabajo duro. Están aquí por su capacidad de ingenio, demostraron que los sueños se cumplen para todos. El Space Camp nos recuerda que la exploración espacial es apasionante.

La exploración comienza con la imaginación, pero se disciplina con trabajo duro y con convicción. En Estados Unidos, la exploración espacial es algo que no todos comprenden, pero quienes la viven saben que te cambia y te impulsa a ir más lejos”, expresó el embajador Johnson.

Acompañado de su esposa Alina Johnson, el diplomático agradeció a los gobiernos estatales, empresas privadas e institutos de investigación locales por ser parte de esta alianza que demuestra la solidez de la colaboración bilateral con México.

Durante el evento en la residencia de la pareja diplomática, el embajador de Querétaro, Mauricio Kuri, resaltó la alianza que hay entre México y Estados Unidos al tiempo de convocar a los jóvenes a seguir desarrollando sus conocimientos.

Se dice que no eres el mismo cuando empiezas un viaje que cuando regresas y ellos seguramente habrá un antes y un después en su vida”.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, manifestó su orgullo por los estudiantes reconocidos que demuestra la fortaleza de nuestro país.

Nos emociona esta convocatoria para estos grandes programas de Academia Espacial, significa que México está en el mundo y que está trabajando por la tecnología. Tenemos la oportunidad de convertirnos en arquitectos de nuestra propia innovación”, subrayó.

Al evento asistieron el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, entidad que aporta dos de los 32 estudiantes que viajarán a Alabama. Además de la presidenta de Fundación Televisa, Alicia Lebrija y familiares de los jóvenes.

La Academia Espacial 2025 resultó una alianza que permitió a las y los estudiantes conocer de cerca el ecosistema científico y tecnológico de cada uno de sus estados, acceder a experiencias prácticas y descubrir oportunidades reales de desarrollo académico y profesional en el campo espacial.

Ahora, como premio a su talento, conocerán el trabajo que realiza la Agencia estadounidense del espacio y desarrollarán actividades de mayor conocimiento sobre la industria aeroespacial.

Los criminales no tendrán dónde esconderse: Ronald Johnson

Como parte de su participación en “Southern Seas 2026” (Mares del Sur 2026), un ejercicio que lleva a cabo desde hace 11 años, el portaaviones USS Nimitz y los buques que lo acompañan, pertenecientes a la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, navegan rumbo a Sudamérica y recientemente, estuvieron en el pacífico mexicano.

Durante este tránsito, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, recibió a bordo a funcionarios de la Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores de México, en una visita para fortalecer la coordinación, la colaboración y la interoperabilidad de las fuerzas marítimas de la región con la Marina norteamericana.

El Nimitz cuenta con una destacada trayectoria de más de 51 años apoyando misiones críticas a nivel mundial. Su presencia en la región refleja una asociación moderna y dinámica entre los Estados Unidos y México, basada en la confianza, la cooperación y un compromiso compartido con la seguridad y la protección de nuestras poblaciones frente a amenazas comunes, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas”, destacó el representante diplomático de la administración Trump

Resaltó que, dicha visita subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, entre ambos gobiernos, impulsada bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, y demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental.

En palabras del contralmirante Cassidy Norman, comandante a bordo del Nimitz: “Esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo del Nimitz al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales”, compartió.

El embajador Johnson advirtió que la cooperación entre Estados Unidos, México y los socios en la región, envía un mensaje claro:

Quienes busquen propagar la violencia y el veneno de los narcóticos ilícitos a nivel internacional enfrentarán la justicia mediante una coalición internacional de naciones que trabajan de manera conjunta contra amenazas comunes a nuestras poblaciones. Juntos somos más fuertes y los criminales no tendrán dónde esconderse. Ni por tierra, ni por aire, ni por mar”.

jcp