Entregan reconocimientos al Liderazgo Jurídico 2026

La revista Líderes Mexicanos entregó el Reconocimiento al Liderazgo Jurídico 2026 en un magno evento en el que se dieron cita abogados y juristas del país, entre ellos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La cena de gala reunió a los principales referentes del sector legal en una noche de intercambio y acercamiento, promovida por Raúl Ferráez, fundador y presidente de Líderes Mexicanos.

Los galardonados fueron, en liderazgo Jurídico, Diego García Ricci; en Derecho Corporativo, Elena Robles; en Excelencia Académica, Fernando Batista Jiménez; como Despacho del Año, el galardón fue para el bufete Ruiz Durán.

Excélsior / Daniel Betanzos

Como Abogado del Año fue reconocido Pablo Campuzano; en Liderazgo Legal Internacional el premio fue para la consultoría Deloitte Legal; mientras que en Trayectoria Distinguida, el premio fue para Javier Coello Trejo.

En su discurso, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció el trabajo de los profesionales del Derecho, y llamó a que la defensa legal se amplíe en beneficio de más sectores de la población.

“Hoy este reto lo asume el Pleno de la Corte y estoy seguro que va a tener en los abogados, en la creatividad, en la lealtad procesal, en la lealtad jurídica y en la convicción del Derecho y la justicia unos aliados importantes.

Excélsior / Daniel Betanzos

“Yo los convoco a eso. Necesitamos construir un México para todos, de todos, el diálogo en comunión y con la mirada puesta en el bienestar para todos y todas”, señaló el ministro.

Entre los asistentes al evento estuvieron también el ministro de la SCJN, Giovanni Azael Figueroa Mejía, así como Guillermo Degollado, managing director de Infiniti para México, Latinoamérica e Israel; Moisés Salame, vicepresidente de Grupo Bosque Real; y César González, partner en Deloitte México, entre otros.

Con once ediciones consecutivas, Abogados de Líderes Mexicanos se ha consolidado como la publicación de referencia para el reconocimiento de la excelencia jurídica en México.

"El liderazgo en la abogacía se define por el compromiso con la justicia y con principios éticos sólidos. Esta edición reafirma nuestro compromiso de visibilizar a quienes construyen el Estado de Derecho en México", señaló Raúl Ferráez, fundador y presidente de Líderes Mexicanos.

La metodología de selección de los galardonados evalúa impacto profesional, trayectoria, innovación, reconocimientos en rankings legales y responsabilidad social, asegurando que cada perfil reconocido represente un estándar genuino dentro de su especialidad.

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