Aumentan  a 17 los fallecimientos por golpe de calor en México

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En una semana, murieron 3 personas por golpe de calor. En consecuencia, el total de fallecimientos aumentó a 17.

La Secretaría de Salud informó que los decesos que se han contabilizado del pasado mes de marzo al 27 de mayo,

ocurrieron en 12 entidades, toda vez que San Luis Potosí confirmó su primera muerte.

Por tanto, el desglose es el siguiente: con tres defunciones por entidad se ubican Chiapas y Veracruz. Baja California registró dos.

Con un deceso se reportaron Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

AUMENTAN CASOS POR GOLPE DE CALOR

De marzo a la fecha, se han registrado 660 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

En su Informe “Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas", la dependencia sanitaria indicó que durante la semana epidemiológica número 20, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente con 410 reportes.

Le siguió la deshidratación con 215. A lo cual, se sumaron 35 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.

Recomiendan aumentar cuidados en grupos vulnerables

Para evitar un golpe de calor o sufrir un caso de deshidratación, la Secretaría de Salud recomendó a la población:

-Prestar especial vigilancia a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor. Por tanto, hay que evitar que se expongan a altas temperaturas.

-Buscar atención médica si se presentan síntomas como temperatura corporal alta, piel enrojecida, mareos, vómitos, estado de confusión, desmayos, dolor de cabeza intenso, respiración rápida, entre otros. Y no automedicarse.

-Evitar estar bajo el sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

-Realizar actividades al aire libre únicamente temprano por la mañana o al finalizar la tarde.

-Mantener una hidratación constante con agua natural de manera regular.

- En caso de ser necesario, utilizar sales de rehidratación oral para recuperar líquidos y minerales.

-Usar ropa de colores claros y que sea ligera.

-Emplear sombrero o gorra para cubrir la cabeza.

- Aplicar bloqueador solar.

-Permanecer en espacios que se mantengan frescos y cuenten con ventilación.

-Si se viaja en auto, se debe ventilar antes de abordarlo.