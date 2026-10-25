Suman 33 muertes por dengue; hay más de 8 mil contagios 

Las muertes por dengue aumentaron a 33 debido a que durante la última semana ocurrieron 7 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud.

14 entidades fueron afectadas. Con 5 defunciones, Sonora y Veracruz encabezaron la lista de los 5 estados con el mayor número.

En tercer sitio se ubicó Quintana Roo con 4 decesos; le siguieron Tabasco con 3 y Sinaloa con 2.

SE REGISTRAN MÁS DE 600 NUEVOS CASOS EN UNA SEMANA

Los contagios por dengue aumentaron a 8 mil 047, debido a que durante una semana se confirmaron 678 nuevos casos.

La autoridad sanitaria informó que a excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, se registraron pacientes en todo el territorio nacional.

De acuerdo al “Panorama Epidemiológico del Dengue”, con corte al 19 de octubre, el 63 % de las personas que se contagiaron de esta enfermedad que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti se concentró en 5 estados.

Con mil 862 casos, Sonora reportó el mayor número.

Le siguieron:

Veracruz con mil 295

Tabasco con 777

Sinaloa con 683

Quintana Roo con 468

En su informe, la Secretaría de Salud añadió que durante la semana epidemiológica número 41, de los 8 mil 047 pacientes que fueron confirmados, 4 mil 018 fueron atendidos por dengue con signos de alarma y dengue grave.

Indicó que el 55 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmaron en hombres.

Es importante señalar que durante todo el año, el serotipo 3 del dengue es el que ha presentado mayor circulación en las 30 entidades afectadas.