Suman 33 muertes por dengue; hay más de 8 mil contagios
Las entidades con mayor incidencia de mortalidad son Sonora y Veracruz, en un panorama donde el serotipo 3 se mantiene como la variante de mayor circulación en 30 estados
Las muertes por dengue aumentaron a 33 debido a que durante la última semana ocurrieron 7 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud.
14 entidades fueron afectadas. Con 5 defunciones, Sonora y Veracruz encabezaron la lista de los 5 estados con el mayor número.
En tercer sitio se ubicó Quintana Roo con 4 decesos; le siguieron Tabasco con 3 y Sinaloa con 2.
SE REGISTRAN MÁS DE 600 NUEVOS CASOS EN UNA SEMANA
Los contagios por dengue aumentaron a 8 mil 047, debido a que durante una semana se confirmaron 678 nuevos casos.
La autoridad sanitaria informó que a excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, se registraron pacientes en todo el territorio nacional.
De acuerdo al “Panorama Epidemiológico del Dengue”, con corte al 19 de octubre, el 63 % de las personas que se contagiaron de esta enfermedad que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti se concentró en 5 estados.
Con mil 862 casos, Sonora reportó el mayor número.
- Le siguieron:
- Veracruz con mil 295
- Tabasco con 777
- Sinaloa con 683
- Quintana Roo con 468
En su informe, la Secretaría de Salud añadió que durante la semana epidemiológica número 41, de los 8 mil 047 pacientes que fueron confirmados, 4 mil 018 fueron atendidos por dengue con signos de alarma y dengue grave.
Indicó que el 55 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmaron en hombres.
Es importante señalar que durante todo el año, el serotipo 3 del dengue es el que ha presentado mayor circulación en las 30 entidades afectadas.