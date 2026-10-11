Zacatecas suma su primer caso de dengue en 2026; ya son 30 estados con contagios

Luego de mantenerse sin contagios durante 2026, Zacatecas se sumó a las entidades que han registrado casos de dengue en lo que va del año.

Por tanto, son 30 estados los que han reportado pacientes afectados por este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

La Ciudad de México y Tlaxcala son las únicas dos entidades sin contagios, informó la Secretaría de Salud en su reporte “Panorama Epidemiológico del Dengue”.

AUMENTAN LOS CONTAGIOS

Los casos se incrementaron a 6 mil 798, debido a que durante la última semana se confirmaron 456 nuevos pacientes.

En el desglose, el 66 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados, donde con mil 488 casos Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Veracruz con mil 185

Tabasco con 714

Sinaloa con 644

Chiapas con 392

En su reporte, la Secretaría de Salud agregó que durante la semana epidemiológica número 39, de los 6 mil 798 pacientes confirmados, 3 mil 461 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.

El 55 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmaron en hombres.

MUERTES POR DENGUE

Cabe señalar que desde el pasado 7 de septiembre no han ocurrido más fallecimientos a consecuencia del dengue.

Por tanto, las defunciones acumuladas en lo que va del año sumaron 26 en 13 distintas entidades.

Con 5 muertes, Sonora está a la cabeza de los tres estados con el mayor número. Le siguieron Veracruz y Tabasco, donde cada uno reportó 3.