Zacatecas suma su primer caso de dengue en 2026; ya son 30 estados con contagios
La Secretaría de Salud reportó un acumulado de 6 mil 798 contagios, luego de que en la última semana epidemiológica se confirmaran 456 nuevos casos.
Luego de mantenerse sin contagios durante 2026, Zacatecas se sumó a las entidades que han registrado casos de dengue en lo que va del año.
Por tanto, son 30 estados los que han reportado pacientes afectados por este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.
La Ciudad de México y Tlaxcala son las únicas dos entidades sin contagios, informó la Secretaría de Salud en su reporte “Panorama Epidemiológico del Dengue”.
AUMENTAN LOS CONTAGIOS
Los casos se incrementaron a 6 mil 798, debido a que durante la última semana se confirmaron 456 nuevos pacientes.
En el desglose, el 66 % de las personas que se contagiaron se concentró en 5 estados, donde con mil 488 casos Sonora encabezó la lista.
Le siguieron:
- Veracruz con mil 185
- Tabasco con 714
- Sinaloa con 644
- Chiapas con 392
En su reporte, la Secretaría de Salud agregó que durante la semana epidemiológica número 39, de los 6 mil 798 pacientes confirmados, 3 mil 461 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.
El 55 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 45 % que se confirmaron en hombres.
MUERTES POR DENGUE
Cabe señalar que desde el pasado 7 de septiembre no han ocurrido más fallecimientos a consecuencia del dengue.
Por tanto, las defunciones acumuladas en lo que va del año sumaron 26 en 13 distintas entidades.
Con 5 muertes, Sonora está a la cabeza de los tres estados con el mayor número. Le siguieron Veracruz y Tabasco, donde cada uno reportó 3.