Aseguran precursores para metanfetaminas valuados en más de 136 millones de pesos

En acciones contra la producción de metanfetamina en Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron precursores químicos localizados en centros de concentración, cuyo valor fue estimado en 136 millones 800 mil pesos, lo que representa una afectación económica a grupos del crimen organizado.

El Gabinete de Seguridad informó, en su reporte de resultados correspondiente al fin de semana del 23 al 25 de octubre, que en los poblados Corral Viejo, Las Puertas, San Román, El Cedrito y Los Mayos, en Culiacán, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de materiales utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en estos puntos 5 mil 935 litros y 365 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, cuyo valor se calculó en 128 millones de pesos.

También en la capital de Sinaloa, en el poblado Los Brasiles, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó e inhabilitó un narcolaboratorio presuntamente utilizado para fabricar drogas sintéticas.

En el lugar se localizaron y aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y material diverso, cuyo valor fue estimado en 8 millones 800 mil pesos.

Operativos de seguridad dejan detenciones y decomisos en 11 entidades

El informe de resultados del Gabinete de Seguridad detalló que, durante el fin de semana, se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Como saldo de estas acciones, fueron detenidas 22 personas como presuntas responsables de un delito. Además, 12 personas fueron liberadas, luego de que presuntamente se encontraban privadas de su libertad.

Durante estos operativos también se decomisaron 31 armas de fuego, de las cuales 26 eran largas y cinco cortas, además de 12 granadas: 11 de fabricación artesanal y una cuyo tipo no fue especificado.

Los elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron seis kilos de fentanilo, 26 kilos de metanfetamina y 500 dosis de esta misma droga, así como diversas dosis de mariguana y otras sustancias ilícitas no especificadas.

También fueron asegurados 14 vehículos de diferentes modelos y marcas, además de una motocicleta, como parte de las acciones implementadas contra las actividades delictivas en las entidades mencionadas.