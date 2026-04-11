Se reporta segundo caso de puma atropellado en carretera Saltillo-Monclova

El reporte de un puma atropellado movilizó a los cuerpos de emergencia del municipio de Castaños, Coahuila, en la región centro del estado.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la carretera federal 57 Saltillo-Monclova, a la altura de La Muralla, en el kilómetro 297.

Cuando arribaron al lugar para verificar las condiciones en que se encontraba el felino, confirmaron que ya no presentaba signos de vida, por lo que procedieron al protocolo establecido para el manejo de fauna silvestre en carreteras federales.

Foto: Bomberos Castaños

Se trata del segundo percance de este tipo en menos de dos semana en dicha vialidad, ya que el pasado 30 de marzo, un trailero que circulaba por la carretera Saltillo-Monclova, se paró a auxiliar a un puma que había sido atropellado, aunque fue rescatado, el felino falleció a los dos días debido a las lesiones que sufrió.

El cuerpo del ejemplar atropellado y fallecido fue trasladado a las instalaciones de bomberos para ser entregado al personal de la Secretaria del Medio Ambiente.

Protección Civil y Bomberos de Castaños pidió a los automovilistas que utilizan esta vía, la cual es considerada de alto riesgo por sus condiciones naturales y geográficas, mantenerse alertas y reducir la velocidad, debido a que es frecuente el cruce de animales.

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