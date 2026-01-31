Poder Judicial hace recorte; despide a 100

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron una nueva ola de despidos masivos dentro del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), con al menos 100 trabajadores de confianza cesados en lo que va del mes de enero, sin aparente causa justificada.

De acuerdo con los trabajadores del PJF, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, la situación podría escalar en las próximas semanas, por lo que piden estar atentos al caso. “Autoridades dicen que para el 15 de febrero se tiene que ir 10 % de la población del edificio del Ajusco # 170 […] que es básicamente el área de recursos humanos”, señaló uno de los trabajadores afectados.

Quienes han sido despedidos son personal de confianza con labores administrativas o los encargados de la limpieza y el mantenimiento.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestó su desacuerdo por la terminación de nombramientos de trabajadores con 15, 20 y hasta 30 años de antigüedad dentro del Poder Judicial.