Laguna Chiconautla es parte de Ecatepec

La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios del Congreso Mexiquense resolvió que la Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec.

En un comunicado, Ecatepec informó que la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respaldó la decisión del Congreso local que resuelve el diferendo limítrofe con Acolman.

“Lo cual garantiza derechos y da certeza jurídica a más de 29 mil habitantes, por lo que confió en que en breve se apruebe en el pleno de la Legislatura, y con ello acelerar acciones que ya se realizan en la zona en agua potable, obra pública y seguridad”.

El dictamen indica que las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, la laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, que conforman un área de 272.82 hectáreas, son parte del municipio de Ecatepec de Morelos.

La alcaldesa afirmó que esta resolución es histórica y no hubiera sido posible sin respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Regresa la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en la laguna de Chiconautla, y quienes sufrieron una doble revictimización, al no sentirse con la certeza jurídica de pertenecer a un municipio o a otro, ni tener claridad para la exigencia de servicios durante más de tres décadas”, destacó.

“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de la laguna”, agregó.

Por otra parte, dio a conocer que después de la decisión del Congreso local inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para comenzar el proceso de regularización y llevar servicios a la zona, de los que han carecido.

Además, la alcaldesa dijo que a pesar de que no había definición jurídica, su gobierno ha realizado acciones de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud, y como diputada local respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.

Con información de Ángeles Velasco