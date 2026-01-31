Se dará apoyo a Cuba sin arriesgar a México

Ante el anuncio de Estados Unidos para imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se buscará la forma de seguir ayudando a la isla, sin poner en riesgo a México.

Se buscará seguir ayudando a Cuba

Ante el amago del presidente estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se buscará la forma de seguir ayudando a la isla, sin poner en riesgo a México.

Explicó que a través de la vía diplomática, se tratará de evitar que esta falta de combustible pueda generar una crisis humanitaria de gran alcance en Cuba.

En este sentido, reveló que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a hacer contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los alcances de la Orden Ejecutiva firmada por Trump y conocer qué opciones tiene nuestro país para seguir apoyando al pueblo cubano.

Anoche, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en su cuenta de X que el canciller habló con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, con quien acordó estrechar la colaboración bilateral. Sin embargo, no detalló los temas que abordaron.

“La @SRE_mx, informa que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común”, puntualizó.

Durante su conferencia matutina, realizada en Tijuana, Baja California, la Presidenta indicó: “Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles, queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar.

“Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano, y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano”, manifestó.

La Presidenta dio lectura a una declaración preparada por su administración ante el endurecimiento de la postura estadunidense sobre Cuba, en la que reafirmó los principios históricos de la política exterior mexicana, de defensa de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental del derecho internacional.