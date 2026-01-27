Muere una persona por bajas temperaturas en Torreón

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila confirmó el fallecimiento de una persona en situación de calle en el municipio de Torreón a causa del intenso frente frío en Coahuila que ha afectado a la entidad en las últimas horas.

Ramiro Durán, titular de la dependencia, informó que, aunque se encuentran a la espera de los resultados oficiales de la necropsia de ley, los indicios preliminares apuntan a que el deceso fue provocado por las condiciones climatológicas adversas y la exposición prolongada al frío.

Descenso térmico extremo en la entidad

Durante la jornada de este 27 de enero, las temperaturas mínimas alcanzaron niveles críticos en diversas zonas del estado. Las regiones Norte y Carbonífera registraron valores de entre -3 y -4 grados Celsius, consolidándose como las áreas más afectadas por la masa de aire polar.

En la región Centro-Desierto, el termómetro osciló entre los -2 y -1 grados, mientras que en la Comarca Lagunera las mínimas se mantuvieron entre los 2 y 4 grados Celsius. Por su parte, la región Sureste reportó -2 grados en la capital, Saltillo, y hasta -3 grados en las zonas serranas.

Operativos de rescate y refugios temporales

Ante la contingencia, Protección Civil, en coordinación con los 38 ayuntamientos, mantiene recorridos permanentes para el traslado de personas vulnerables. Hasta el último corte oficial, se brindó apoyo a 209 personas en los distintos albergues habilitados en el estado, con mayor afluencia en los municipios fronterizos de Piedras Negras y Acuña.

El operativo de protección civil también se extendió a la fauna urbana, logrando el resguardo de 26 caninos en situación de calle, quienes fueron trasladados a refugios temporales para evitar decesos por congelamiento.

Pronóstico: Ingreso del Frente Frío número 31

Pese a que se prevé una recuperación gradual de la temperatura a partir de este miércoles debido al retiro de la masa de aire polar actual, las autoridades instan a la población a no bajar la guardia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal.

Se espera que el frente frío número 31 ingrese al territorio coahuilense durante la madrugada del próximo sábado. Este fenómeno podría generar una nueva caída en los valores térmicos, acompañada de rachas de viento en las zonas altas y la zona fronteriza del estado.

