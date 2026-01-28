Voluntad y estrategia

De la lista de estados del país, que se “cuentan con los dedos”, en los cuales hay avances tangibles en materia de seguridad pública, se encuentra Puebla. La semana pasada, durante la visita a esa entidad que gobierna Alejandro Armenta, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la llamada Mesa de Seguridad y la “mañanera del pueblo”, en las que se presentaron cifras y datos de los resultados del Programa Estatal de Seguridad, a un año de su implementación con la llegada de Armenta Mier al Ejecutivo local.

Destaca que, de septiembre de 2024 a diciembre pasado, el delito de homicidio doloso disminuyó 41%; los delitos de alto impacto descendieron 11% y fueron detenidos mil 365 presuntos delincuentes con el decomiso de más de 400 armas de fuego y más de 300 kilogramos de droga.

En el combate a la extorsión, el gobernador Armenta reveló que dicho delito disminuyó, en un año, 16.7 por ciento. Se tienen abiertas 119 carpetas de investigación, lo que derivó en la detención de nueve personas y la inhabilitación de 49 líneas telefónicas que eran utilizadas para extorsionar a los ciudadanos.

Ha sido fundamental en ello la coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como lo dejó claro Omar García Harfuch al detallar que todas estas acciones permitieron desarticular células criminales y proteger a las familias poblanas.

Otro rubro importante fue el combate al “huachicol”. En el mercado ilícito de combustibles se informó de la captura de cuatro personas en la autopista Puebla-Veracruz, donde se lograron recuperar 250 mil litros de residuos y 40 mil litros de combustible. Fueron detenidos diversos “cabecillas” y operadores vinculados a homicidios, tráfico de drogas y generadores de violencia en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Tepeaca, San Andrés Cholula y Atlixco.

Una de las principales acciones implementadas por la autoridad poblana ha sido la realización de 200 Ferias de Paz, así como la aportación de los 25 Centros LIBRE-Casas “Carmen Serdán” para lograr la reducción del delito de feminicidio en 43 por ciento. Asimismo, el establecimiento de siete Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística, así como sistemas de videovigilancia, 300 patrullas con cámaras y mil 500 alarmas vecinales en la capital poblana y su Zona Metropolitana, la cuarta más importante del país, han permitido resultados importantes para la disminución delictiva en más del 40%, así como la atención inmediata de las causas que generan violencia.

NEGOCIOS EN IZTAPALAPA

Nos informan que en Iztapalapa, al oriente de la CDMX, el dinero se mueve, pero la obra no aparece. De acuerdo con versiones internas, durante la administración de Aleida Alavez se habrían realizado pagos por más de 110 millones de pesos a la empresa Paradoxia, presuntamente vinculada a la remodelación del Deportivo Francisco I. Madero. Sin embargo, no se observan avances visibles en el sitio ni existe un “proyecto maestro” público que detalle el alcance, las etapas o los objetivos de la inversión. La ejecución administrativa de estos recursos recaería en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía, encabezada por Maribel Mejía Zepeda. El asunto cobra mayor relevancia porque, según nos comentan, estos recursos estarían siendo utilizados como fuente de financiamiento para actividades de proselitismo dominical de Morena. El señalamiento es particularmente delicado, ya que el uso de recursos públicos con fines políticos está expresamente prohibido en la ley y constituye una infracción electoral grave. En paralelo, se advierte que el proyecto habría sido convertido en eje de operación territorial de Alavez Ruiz, a pesar de que el Deportivo Francisco I. Madero es un espacio histórico que, de acuerdo con estas versiones, no requería una intervención de tal magnitud.