Clases se reanudan en Nuevo León tras frío extremo

Tras dos días con temperaturas de un solo dígito, a partir de este miércoles 28 de enero las clases se reanudarán en planteles de educación básica en Nuevo León, informó el gobernador Samuel García.

De acuerdo a ABC Noticias, este aviso se deriva luego de que lunes y martes la asistencia a clases se dejó a consideración de los padres de familia y/o tutores, debido a que la temperatura que se registró durante estos días fue muy baja, incluso, llegó a presentarse este día registro de hasta menos dos grados en algunos municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

Samuel García alentó a los estudiantes de primaria y secundaria a regresar a clases, pese a que los siguientes días serán con temperaturas frías, pero no extremas.

El aliciente que el gobernado le dio a los estudiantes es que ya se avecina un puente largo, el cual comienza este viernes 31 de enero y finaliza el lunes 2 de febrero.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima para el norte del país con cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Así como ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

JCS