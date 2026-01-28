Alertan ante crisis por IA y automatización; urge nueva gobernanza

México enfrenta una crisis tecno-económica sin precedentes, advirtió el economista José Ramón López-Portillo Romano.

Estamos entrando en una crisis mucho más poderosa que cualquiera de las anteriores”, afirmó, ya que la actual está marcada por la automatización, la inteligencia artificial y la transformación radical de los sistemas productivos... La producción se va a automatizar, no sólo la física sino, sobre todo, la intelectual”, alertó.

A diferencia de crisis anteriores, ésta no necesariamente generará pobreza de forma automática, pero sí enormes tensiones sociales si no se actúa con anticipación, asegura. “No estamos preparados y no estamos haciendo mucho para prepararnos”, advirtió.

Para enfrentar este escenario, propuso una nueva gobernanza. “Necesitamos una nueva gobernanza adaptativa a este cambio, responsiva a este cambio, con anclas muy firmes en el Estado de derecho, en una política industrial, en educación de alto talento, en innovación endógena, en transferencia de tecnología... todo lo cual no estamos haciendo”, alertó.

TÍTULO: Tres crisis

AUTOR: José Ramón López-Portillo Romano

EDITORIAL: Debate, 2025; 496 pp .

Los tres grandes ciclos de crisis por los que ha atravesado México

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el politólogo planteó que México ha atravesado tres grandes ciclos de crisis: el colapso del nacionalismo revolucionario, la crisis del neoliberalismo y el actual periodo posneoliberal. Sin embargo, afirmó que el país no ha aprendido de esas experiencias.

No hemos aprendido la lección a lo largo de ellos, por no estudiar, por simplemente inventar narrativas falsas”, aseguró.

Al conversar sobre su libro Tres Crisis, López-Portillo Romano detalló que su libro surge de una necesidad personal e intelectual de entender el final del sexenio de José López Portillo y la crisis de la deuda de 1982. “Decidí que era tiempo ya de escribir lo que había pasado al final de aquel sexenio y la crisis de la deuda y la nacionalización de la banca”, señaló.

Para ello, recurrió a una investigación académica de largo aliento que incluyó acceso a archivos privados de expresidentes, secretarios de Estado y documentos internacionales. “Tuve acceso a los expedientes privados… y hasta los de la URSS”, reveló.

Uno de los ejes centrales de su análisis es la crítica a la idea de que las decisiones económicas dependían exclusivamente del ánimo presidencial. “Las decisiones de política económica y de política en general son colegiadas. Un Presidente no toma una decisión porque se levantó de mal humor”, subrayó.

A su juicio, reducir procesos complejos a explicaciones morales ha impedido comprender la verdadera naturaleza de las crisis.

López Portillo, “el último Presidente de la Revolución”,

Sobre el nacionalismo revolucionario, López-Portillo Romano coincidió con la idea de que su padre fue “el último Presidente de la Revolución”, toda vez que “concluyó un periodo de rectoría del Estado, de economía mixta y de mexicanización”, explicó.

Ese modelo, dio paso, de forma desordenada, al neoliberalismo.... no fue producto de una estrategia deliberada, sino de las circunstancias”, consideró.

El neoliberalismo mexicano tenía carencias; en términos de crecimiento fue pobre

En su análisis, el neoliberalismo mexicano adoptó características propias que limitaron su alcance. “Carecía de política industrial, de innovación endógena y de un Estado de derecho firme”, expuso.

Si bien reconoció que permitió estabilizar la macroeconomía y abrir al país al mundo, advirtió que su desempeño en términos de crecimiento fue pobre. “El crecimiento fue tres veces menor que durante el nacionalismo económico”, refirió y aclaró que “no se puede mantener un país así”.

Uno de los capítulos más sensibles del libro es el que aborda la nacionalización de la banca en 1982. López-Portillo Romano aseguró que se trató de una decisión extrema, pero inevitable. “La nacionalización de la banca fue una última instancia que se tuvo que tomar”, remarcó, pues de no haberse realizado “el sistema financiero mexicano e internacional se colapsa”, pues el país ya no podía pagar el servicio de la deuda, enfatizó.

El “humanismo mexicano” del actual gobierno es insuficiente

El autor también indicó que el “humanismo mexicano”, modelo impulsado por el actual gobierno, se trata de una respuesta a las fallas del neoliberalismo, pero insuficiente para enfrentar los retos actuales. Consideró que sin crecimiento económico sostenido es inviable mantener una política redistributiva en el largo plazo.

Finalmente, López-Portillo Romano lanzó una advertencia sobre los riesgos políticos y sociales que enfrenta el país si no se corrige el rumbo. “Si no construimos un país democrático e institucional, este país se quiebra en dos”, afirmó, aludiendo a una fractura entre una élite privilegiada y una mayoría excluida, así como entre regiones del país.

Finalmente, aseguró que México debe erradicar “el amiguismo y nepotismo” y caminar hacia un Estado de derecho con mayor participación social, “más democrático”.

*mcam