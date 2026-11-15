Susto en el Buen Fin: bisabuela pierde a su bisnieto de 11 años

La distracción de una bisabuelita mientras realizaba sus compras del Buen Fin llevó al extravío de su bisnieto que pronto fue rescatado por policías de Monterrey, en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de los hechos que se registraron en pleno centro de Monterrey en el cruce de Juan Méndez y M.M de Llano, en la zona del Mesón Estrella.

De acuerdo con la autoridad municipal, el menor de 11 años se alejó para comprar un refresco mientras su bisabuela realizaba compras y de pronto la perdió de vista.

Un comerciante de la zona informó a policías municipales, que realizaban labores de prevención y vigilancia, que el menor andaba por la zona sin un adulto a un lado.

Tras entrevistar al niño, éste declaró que ya no encontró a su bisabuela de 73 años, luego de que le pidió permiso para comprar un refresco en un local cercano.

Los oficiales comenzaron la búsqueda de la familiar del menor, pero no la localizaron y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación municipal para continuar con el protocolo correspondiente.

Con la información que proporcionó el menor se logró localizar a la mamá y la bisabuela en la colonia Obrerista para solicitar que acudieran ante las autoridades para los trámites de entrega del infante.

Policía resguarda a un niño desaparecido durante el Buen Fin Foto: Especial

En CDMX llaman a aprovechar ofertas sin endeudarse

Por Jonás López

En la Ciudad de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a los capitalinos a aprovechar el Buen Fin 2026 sin comprometer las finanzas familiares, por lo que sugirió comprar con responsabilidad y evitar deudas innecesarias.

La organización patronal local llamó a los consumidores a comparar precios, revisar las condiciones de crédito y fortalecer la cultura financiera.

Ante la próxima edición del Buen Fin, Coparmex CDMX llama a las familias capitalinas a aprovechar las promociones sin comprometer sus ingresos futuros. La temporada representa una oportunidad para impulsar el comercio y fortalecer a los negocios, pero también exige decisiones informadas que protejan la economía de los hogares", indicó en un comunicado.

El organismo empresarial compartió diez consejos:

1. Calcular límites y procurar que las deudas mensuales no excedan un tercio de los ingresos.

2. Hacer una lista, priorizar lo que se necesite y evitar compras por impulso.

3. Comparar precios y revisar los costos antes de las promociones y consultar herramientas de Profeco, como ¿Quién es Quién en los Precios?

4. Pensar antes de comprar a meses, preferir este esquema para bienes que duren más que el tiempo necesario para pagarlos.

5. Pagar más del mínimo en tarjetas de crédito, buscar cubrir el pago para no generar intereses.

6. Revisar si conviene al contado porque un descuento inmediato puede ofrecer más ahorro que una compra diferida.

7. Verificar las bonificaciones y consultar las condiciones, fechas y restricciones de las promociones bancarias.

8. Sumar las mensualidades pequeñas puesto que varias compras de montos reducidos pueden convertirse en una carga importante.

9. Comprar con seguridad en línea y utilizar tarjetas digitales y códigos dinámicos cuando el banco los ofrezca.

10. Conservar comprobantes, guardar tickets y facturas para cambios, aclaraciones y garantías.