Excursión al Cerro del Potosí termina con cuatro mujeres extraviadas

Cuatro mujeres que se encontraban extraviadas en el Cerro del Potosí en Galeana, Nuevo León, fueron rescatadas por elementos de Protección Civil.

El reporte se recibió a las 21:30 horas del sábado por lo que de inmediato elementos de Protección Civil municipal activaron un operativo para dar con las extraviadas.

En el sitio se activaron dos unidades de búsqueda y rescate para localizar a las mujeres. Se trabajó en el ascenso en dos puntos uno en el camino principal y un segundo por el acceso de San José.

Labores de búsqueda de protección civil para localizar a cuatro mujeres Foto: Especial

La intensa búsqueda rindió frutos ya que a las 22:15 horas se reportó que se encontró a las cuatro extraviadas que estaban por la cara norte del cerro.

Tras su localización se realizó la valoración médica y se estableció que no presentaban lesiones de consideración por lo que se determinó su descenso seguro de la montaña.

Labores de búsqueda de protección civil para localizar a cuatro mujeres Foto: Especial

Cerro del Potosí se pintó de blanco

Nuevo León registró este jueves la caída de aguanieve en el Cerro del Potosí en el ayuntamiento de Galeana.

El fenómeno se registró en el transcurso de la mañana y en la zona se registró una temperatura de 0 grados centígrados.

Ante las condiciones climáticas, Protección Civil del estado recomendó extremar las precauciones a la hora de conducir por el área.

El Cerro del Potosí es uno de los puntos de mayor altitud del noreste de México, con una elevación aproximada de 3 mil 700 metros sobre el nivel del mar, condición que favorece el registro de temperaturas bajo cero y fenómenos invernales durante los episodios de aire frío.

La caída de aguanieve ocurre cuando las condiciones atmosféricas permiten que parte de la precipitación se congele antes de llegar al suelo. En Nuevo León, estos fenómenos suelen estar asociados al ingreso de masas de aire frío y a la interacción de humedad con las condiciones de montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es la instancia responsable de emitir los pronósticos y avisos oficiales sobre frentes fríos, temperaturas extremas y posibles precipitaciones invernales.

La recomendación de Protección Civil cobra especial relevancia debido a que la presencia de hielo o aguanieve puede reducir la adherencia de los neumáticos y la visibilidad, incrementando el riesgo de accidentes en caminos de montaña.