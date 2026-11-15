Asesinan al periodista Eduardo Flores en Acapulco; suman 10 casos en 2026

El periodista Eduardo Flores, integrante del portal de noticias Enfoque Informativo, fue hallado sin vida la noche del sábado en el puerto de Acapulco, Guerrero, con lo que suman diez comunicadores asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El portal Enfoque Informativo dio a conocer este domingo que el cuerpo de Eduardo Flores fue hallado sin vida la noche anterior en el turístico balneario de Acapulco.

La fiscalía del estado de Guerrero, donde queda Acapulco, anunció por su parte una investigación.

"Este atentado no solo arrebata la vida de un colega, amigo y ser humano valioso; constituye un ataque directo a la libertad de expresión y el derecho a la sociedad de estar informada", indicó el medio en un comunicado. "No nos callarán. Seguiremos informando con la misma determinación".

México registra 10 periodistas muertos en lo que va de año, según un conteo de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

No está claro aún si la muerte de Flores está relacionada con su trabajo periodístico. Trabajó temas de seguridad, derechos humanos y desapariciones, según su medio, que exigió una investigación "exhaustiva, transparente, profesional y sin dilaciones".

Reportes policíacos a los que accedió la AFP indicaron que una llamada al número de emergencia 911 alertó de un hombre tirado en la calle en la histórica zona de Sabana de Acapulco. La policía municipal confirmó luego el hallazgo.