Bárcena destaca nueva Ley de Bienestar Animal y acciones contra el cambio climático

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, calificó como “novedosa” la nueva Ley de Bienestar Animal aprobada por el Senado y destacó como uno de sus principales avances el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la funcionaria señaló que la legislación establece disposiciones para fortalecer la protección de los animales y contempla distintos ámbitos en los que se requiere garantizar su bienestar.

Yo creo que es una ley muy novedosa, es una ley única”, expresó Bárcena al referirse al dictamen aprobado por el Senado.

Aunado a lo anterior, Bárcena Ibarra explicó que el proyecto contempla tres grandes grupos: animales de compañía, animales utilizados para la producción y fauna silvestre.

La secretaria destacó que la elaboración de la propuesta requirió la participación de distintas dependencias, legisladores y autoridades estatales, con el objetivo de definir medidas de protección y responsabilidades para cada ámbito.

¿Qué fatal para concluir el proceso?

Otro de los puntos señalados por la titular de Semarnat fue la definición de responsabilidades entre la Federación y los estados. Explicó que se trabajó con las entidades federativas para establecer con mayor claridad las atribuciones de cada nivel de gobierno.

La minuta aprobada por el Senado fue enviada a la Cámara de Diputados, por lo que todavía deberá continuar con el proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una norma vigente.

Reproducir

Semarnat y el cambio climático

En otro momento de la conferencia, Bárcena habló sobre las acciones del gobierno de México frente al cambio climático.

Explicó que la estrategia contempla dos líneas principales: mitigación, enfocada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación, para enfrentar los efectos de los fenómenos asociados al cambio climático.

Indicó que el inventario nacional de emisiones permite identificar los sectores que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Como ejemplo, señaló que el transporte representa alrededor del 20 por ciento de las emisiones.

En materia de adaptación, mencionó las acciones que se realizan en Tabasco ante la erosión de las playas, entre ellas la recuperación de manglares y dunas, debido a su función como barreras naturales frente al impacto de huracanes.

Por último la secretaria sostuvo que la preparación ante fenómenos naturales debe incluir medidas de adaptación que permitan reducir sus efectos y proteger a las comunidades y territorios expuestos.