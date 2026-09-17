Lotería Nacional celebra la Independencia con Sorteo Magno de 335 mdp

La Lotería Nacional celebró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con la realización del Sorteo Magno No. 392, un evento tradicional que repartió una bolsa superior a los 335 millones de pesos en premios. En esta edición de gala, el Premio Mayor de 104 millones de pesos correspondió al billete número 34612, cuyas series fueron distribuidas en la Ciudad de México, Monterrey y canales electrónicos. Por su parte, el segundo premio, dotado de 12 millones de pesos, favoreció al billete número 27413, comercializado principalmente en Poza Rica, Veracruz, la capital del país y plataformas digitales.

Durante el acto protocolario, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó la trayectoria histórica de la institución de 256 años, la cual ha acompañado al país desde sus gestas fundacionales. En su discurso, la funcionaria retomó el mensaje oficial emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar que “la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye”, destacando el valor del pueblo mexicano en la defensa de sus principios y su autodeterminación.

Asimismo, la titular de la institución evocó la memoria de los héroes patrios como Miguel Hidalgo y José María Morelos, al tiempo que reconoció de manera fundamental la participación de mujeres determinantes en la causa insurgente, entre ellas Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava. Salomón enfatizó que el billete conmemorativo recorrió todo el territorio nacional para mantener vivas las tradiciones y compartir el orgullo de la identidad nacional con millones de familias.

El festejo concluyó con un augurio de prosperidad para los participantes de este juego de azar y un llamado a mantener la unidad nacional. La lista completa de resultados, así como la retransmisión de la jornada, quedaron a disposición del público en los canales oficiales de la Lotería Nacional.