Localizan en una cueva de Querétaro a tres menores con Alerta AMBER

Tras varios días de búsqueda, tres menores que contaban con Alerta AMBER fueron localizados al interior de una cueva, en una zona cerril de difícil acceso de Pinal de Amoles, junto con su madre.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Ariana, Gael y Daniel fueron ubicados en las inmediaciones de la comunidad de Agua Amarga, luego de las diligencias realizadas para establecer su posible ruta de traslado desde Jalpan de Serra.

Las investigaciones incluyeron entrevistas, seguimiento de vehículos y cateos, además de recorridos efectuados por brigadas especializadas en distintos puntos de la Sierra Gorda.

Una vez obtenida información sobre el posible paradero de los menores, los equipos de búsqueda se internaron en una zona alejada de los asentamientos, donde finalmente encontraron a los tres hermanos y a su madre dentro de una cueva.

Durante el operativo también fue asegurada una motocicleta presuntamente relacionada con los hechos.

Los menores quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para valorar su estado de salud y garantizar su protección. Tras su localización, la Fiscalía desactivó la Alerta AMBER y señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.