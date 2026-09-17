Arrestan en Mexicali a un hombre por presunta desaparición y feminicidio de una mujer en Sonora

La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) informó en un operativo conjunto con autoridades de Baja California, lograron arrestar en Mexicali a Mario Alberto "N" por su presunta responsabilidad en la desaparición y feminicidio de Wendy Estefany Zepeda Alfaro, un crimen ocurrido en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.

El pasado 8 de septiembre, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal confirmó que el cuerpo de la mujer de 26 años fue hallado tras 10 días de búsqueda, después de que su expareja, con quien tenía un hijo, pasara por ella a un domicilio, según quedó evidenciado en el video de una cámara de seguridad.

Según la Fiscalía de Justicia, el detenido fue arrestado después de que se emitiera una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometido por particulares con resultado de muerte.

De acuerdo con un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, detalló que el caso será reclasificado al delito de feminicidio tras una solicitud del Ministerio Público ante el juez debido a los indicios encontrados, entre ellos, una mancha hemática en el domicilio donde residía el hoy detenido y que tras un análisis dio positivo al ADN de Wendy Estefany Zepeda.

De ser declarado culpable de la muerte de Wendy Estefany Zepeda Alfaro podría ser condenado de 45 a 70 años de prisión. Daniel Sánchez Dórame

Mario Alberto "N", de 30 años de edad, se encontraba en Mexicali, Baja California, cuando fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La Fiscalía señaló que, de acuerdo con la investigación iniciada por este crimen, se pudo determinar que Mario Alberto "N" habría huido de Sonora con el objetivo de no ser encontrado para evitar la acción de la justicia.

De ser declarado culpable de la muerte de Wendy Estefany Zepeda Alfaro podría ser condenado de 45 a 70 años de prisión.

El comunicado puntualiza que durante las primeras entrevistas para esclarecer los hechos, Mario Alberto "N" aseguró no haber participado en los hechos y negó los señalamientos de la familia de la víctima donde se le responsabilizaba de lo sucedido.

Wendy Estefany Zepeda Alfaro tenía 26 años de edad y era madre de tres hijos, uno de ellos de tan sólo seis meses de edad.

Su hermana, Judith Berenice, publicó un mensaje en sus redes sociales donde reveló que el 29 de agosto Mario Alberto "N" pasó por Wendy a su domicilio y desde ese día su familia perdió toda comunicación con ella.

Su cuerpo fue hallado tras 10 días de búsqueda en el municipio de San Luis Río Colorado.

La hermana de la víctima agregó en el mensaje publicado en sus redes sociales que el sujeto tenía antecedentes de violencia desde hace dos años en contra de Wendy Estefany, las cuales iban desde amenazas de muerte a su familia hasta daños "físicos y morales".