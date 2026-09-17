Cae presunto distribuidor de droga en Talpa de Allende

Elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un hombre señalado como presunto distribuidor de droga en el Pueblo Mágico de Talpa de Allende, durante un recorrido de vigilancia realizado sobre la brecha Talpa-Los Ocotes, al norte del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes observaron a un sujeto que transportaba un costal y que, al percatarse de la presencia policial, presuntamente arrojó el bulto y comenzó a correr hacia una zona cerril.

Los elementos le marcaron el alto; sin embargo, el individuo habría hecho caso omiso, por lo que se inició una persecución que concluyó con su detención.

Durante la revisión efectuada conforme a los protocolos establecidos, los policías localizaron a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revólver. Asimismo, al inspeccionar el costal que había sido abandonado durante la huida, encontraron aproximadamente siete kilogramos de un vegetal verde con características propias de la marihuana.

Según las primeras investigaciones, el detenido presuntamente estaría relacionado con la distribución de droga en Talpa de Allende.

El hombre, identificado como Adán “N”, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, junto con el arma de fuego y la presunta droga asegurada, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.