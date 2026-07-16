Dan más de 7 años de prisión al ‘Wero Brayan’, operador de ‘Los Chapitos’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años, 10 meses y seis días de prisión en contra de Brayan Paul Vega Valdés, también identificado como Bryant Paul Vega Valdez, alias “Wero Brayan”, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de narcóticos.

De acuerdo con las investigaciones federales, el sentenciado era señalado como presunto operador de la célula delictiva conocida como “Los Chapitos”, con presencia en el estado de Sinaloa.

La resolución judicial deriva de su captura, ocurrida en febrero de 2025 durante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

‘Wero Brayan’ fue capturado en Culiacán

Las fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde lograron la detención del ahora sentenciado.

Durante la intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de marihuana, clorhidrato de cocaína, un vehículo equipado con un compartimiento oculto presuntamente utilizado para transportar ponchallantas, así como equipos de comunicación, dispositivos tecnológicos y diversa documentación.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, un juez dictó sentencia condenatoria contra “Wero Brayan”, quien permanecerá interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CERESO) de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.