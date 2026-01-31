Muere bebé de 1 año por sarampión en Tlaxcala; no tenía la vacuna

La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó sobre la muerte de un bebé lactante de un año y un mes de edad, debido a complicaciones asociadas a sarampión.

Mediante un comunicado, las autoridades sanitarias de dicho estado detallaron que el menor vivía en la Ciudad de Puebla y no contaba con su esquema de vacunación completo, es decir, no tenía la dosis de anti-sarampión correspondiente.

Bebé murió en Tlaxcala por complicaciones por sarampión

De acuerdo con el informe médico, el pasado 25 de enero el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria que presentaba, su madre acudió a un médico, y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

Por lo anterior, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión.

A su ingreso con torpia, haciendo un PARS GRAVE con HIPOXEMIA REFRACTARIA, a pesar de Medidas de Protección Pulmonar, Hemodinámicamente vasoplejia y disfunción MIOCARDICA grave, sin respuesta a aminas vaso activas, CURSO CON DATOS DE CHOQUE manejo intensivo con ANTIBIÓTICOS Sistémicos, uso de VITAMINA A, e inmunogammagublina así como DISFUNCIÓN MIOCARDIACA”, refiere el comunicado.

El avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este viernes 30 de enero a las 10:31 horas. Notificando a la Dirección General de Epidemiología, y Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

Muere bebé en Tlaxcala. Especial

Recomiendan vacuna

Ante los casos de sarampión en México, autoridades sanitarias exhortan a padres de familia o tutores a que lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud, y llama a la población a revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los Centro de Salud en el estado.

La alta Movilidad y los estados vecinos con Sarampión son el factor de riesgo más importante. Si viajas frecuentemente, trabajas en entidades con altas tasas de infección Vacúnate y protege a los tuyos”, detalló salud.

¿Cuáles son los síntomas de sarampión?

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio y generalmente avanzan así:

Primeros síntomas (fase inicial)

Fiebre alta (puede ser mayor a 39°C)

Tos

Escurrimiento nasal (moqueo)

Ojos rojos e irritados (conjuntivitis)

Cansancio y malestar general

Dolor de garganta (a veces)

Signo característico

Manchas de Koplik: puntitos blancos o azulados dentro de la boca (en la parte interna de las mejillas), que aparecen antes del brote en la piel.

Erupción en la piel (exantema)

Sale un sarpullido rojo en forma de manchas

Comienza en la cara (detrás de las orejas o en la línea del cabello)

Luego baja al cuello, tronco, brazos y piernas

Puede acompañarse de fiebre alta durante el brote

Ojo: signos de alarma (acudir a urgencias)

Dificultad para respirar

Somnolencia intensa , confusión o convulsiones

Fiebre muy alta que no cede

Deshidratación (boca seca, no orina, decaimiento fuerte)

Dolor de oído o salida de líquido (posible infección)

Empeoramiento rápido, sobre todo en niños pequeños , embarazadas o personas con defensas bajas

*mvg*