Comisión de Hacienda de Diputados alista análisis del Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados alista la ruta de trabajo para analizar las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027 en materia de ingresos.

La Junta Directiva de la Comisión acordó convocar a sus integrantes a una reunión ordinaria el próximo lunes 14 de septiembre, a las 13:00 horas, en el Salón de Protocolo de San Lázaro.

Durante el encuentro, los legisladores discutirán y, en su caso, aprobarán los acuerdos que definirán el calendario y la metodología para revisar las propuestas que forman parte del paquete económico.

Entre los documentos que serán analizados se encuentra la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, así como las propuestas de reforma a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Diputados convocarán a Hacienda y al sector privado

Como parte de los trabajos, la Comisión prevé establecer reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de representantes de los sectores social y privado.

El objetivo será revisar el contenido de las iniciativas de ingresos y conocer las opiniones de los distintos sectores involucrados antes de avanzar hacia la elaboración de los dictámenes correspondientes.

También se contempla realizar reuniones de trabajo con funcionarios públicos y representantes del sector privado para analizar la propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

A esta discusión se sumará la iniciativa que plantea expedir una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Comisión de Hacienda podría declararse en reunión permanente

Otro de los acuerdos que serán sometidos a consideración plantea que la Comisión de Hacienda y Crédito Público se declare en reunión permanente.

De aprobarse, esta medida permitiría mantener abiertos los trabajos de presentación, análisis y discusión de las distintas iniciativas, así como avanzar en la aprobación de los dictámenes correspondientes.

Entre los temas que quedarían bajo este esquema se encuentran las reformas a la Ley Aduanera, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El proceso también incluirá la discusión y eventual aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027.

La Comisión, presidida por el diputado Carol Antonio Altamirano, señaló que los trabajos se desarrollarán bajo un esquema institucional, plural, abierto y transparente, con la participación de las distintas fuerzas políticas, autoridades y sectores relacionados.

Con esta ruta, la Cámara de Diputados comenzará formalmente la etapa de análisis parlamentario de las propuestas que definirán parte de la política de ingresos y las finanzas públicas del país durante 2027.