¿Motín en estación migratoria de Tapachula? Esto se sabe

Un motín registrado la noche del sábado 1 de agosto en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, luego de que un grupo de personas migrantes incendiara colchonetas y protestara para exigir su liberación.

De acuerdo con los primeros reportes, los disturbios comenzaron poco antes de la medianoche dentro del inmueble del Instituto Nacional de Migración (INM), considerado el principal centro de alojamiento para personas migrantes en la frontera sur de México.

Medios locales refirieron que al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, quienes restablecieron el orden tras varias horas de tensión.

Hasta la mañana de este domingo, el INM no había emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, ni había informado el número de personas involucradas o el saldo del incidente.

Hasta la mañana de este domingo, el INM no había emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Foto ilustrativa Cuartoscuro

¿Qué originó la protesta?

La protesta se dijo fue protagonizada por personas migrantes que permanecían retenidas en la estación migratoria y que exigían la agilización de sus trámites, además de su liberación.

Durante el motín fueron incendiadas colchonetas utilizadas en los dormitorios, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para controlar el fuego y evitar que la situación escalara.

El activista Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., afirmó que entre los migrantes había personas de distintas nacionalidades, incluidos extranjeros deportados desde Estados Unidos y trasladados posteriormente a Tapachula.

Según el defensor, varios de ellos permanecen retenidos por periodos prolongados, enfrentan dificultades para comunicarse con familiares o recibir asesoría legal y desconocen el estado de sus procedimientos migratorios.

Fuentes de seguridad consultadas por medios nacionales señalaron que dos migrantes venezolanos, identificados como Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero, fueron asegurados tras los hechos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez para continuar con el procedimiento migratorio correspondiente.