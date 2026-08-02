Dan prisión preventiva al “R1” y es ingresado al Altiplano

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa a Ramón Ángel, alias “R1”, tras la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El “R1” fue detenido el pasado 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales. En la audiencia inicial también fue imputado Jesús “N”, quien quedó sujeto a la misma medida cautelar.

La autoridad judicial consideró los argumentos presentados por la Fiscalía y determinó que ambos permanecieran privados de la libertad mientras continúa el procedimiento penal por su probable participación en delitos relacionados con metanfetamina, cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que todavía deberá desarrollarse la siguiente etapa para determinar su situación jurídica.

“R1”, al Altiplano mientras avanza el proceso

El "R1" fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La prisión preventiva no constituye una sentencia ni significa que el acusado haya sido declarado culpable. La responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial correspondiente.

Sin embargo, la medida representa un movimiento relevante para la investigación del homicidio de Carlos Manzo, porque “R1” había sido identificado por las autoridades como una figura de alto nivel dentro de la estructura criminal denominada “Los Rs”.

La captura se produjo después de meses de trabajos de inteligencia y seguimiento. Durante el operativo, elementos federales fueron atacados a tiros por personas que presuntamente actuaban como escoltas de Álvarez Ayala. El enfrentamiento dejó un agresor muerto.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en una plaza pública de Uruapan, Michoacán, mientras participaba en el Festival de las Velas y se encontraba acompañado por su familia y habitantes del municipio.

El ataque fue ejecutado por un adolescente de 17 años, quien murió posteriormente durante el enfrentamiento.

Desde entonces, las autoridades han reconstruido una presunta cadena de participación que incluye a quienes habrían planeado el ataque, reclutado a los ejecutores, proporcionado información sobre los movimientos del alcalde y facilitado la operación.

Con la detención de “R1”, el Gobierno federal sostiene que la investigación alcanzó uno de los niveles superiores de la estructura que habría participado en el homicidio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que la célula de “Los Rs” está relacionada con actividades de narcotráfico, suministro de armas y municiones, extorsión, cobro de piso, agresiones y homicidios contra grupos rivales.

La investigación, según las autoridades, también ha utilizado análisis forense de teléfonos celulares, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas judicialmente.

El secretario de Seguridad informó que hasta el momento suman 31 detenidos por el homicidio de Carlos Manzo. Cuartoscuro

Van 31 detenidos por el caso Manzo

La captura de “R1” elevó a 31 el número de personas detenidas dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, de acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch.

El dato permite dimensionar la magnitud de la investigación: el homicidio no está siendo tratado por las autoridades como un ataque aislado, sino como una operación en la que habría participado una estructura con distintos niveles de organización.

Uno de los nombres centrales en esa investigación es Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien las autoridades han señalado como uno de los presuntos responsables de organizar el ataque.

De acuerdo con la investigación federal, “El Licenciado” habría identificado a “R1” como su superior dentro de la estructura.

La captura de Álvarez Ayala representa, por ello, un nuevo intento de establecer quiénes dieron las órdenes, cómo se ejecutaron y qué personas facilitaron información para llevar a cabo el asesinato.

“Los Rs”, esto se sabe

La investigación también ha puesto bajo la lupa las actividades atribuidas a “Los Rs” en distintas regiones de Michoacán y Jalisco.

Según García Harfuch, la organización mantiene presencia en municipios michoacanos como Apatzingán, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro, Tzitzio, Uruapan y Morelia, además de zonas de Jalisco, incluida el área metropolitana de Guadalajara y Valle de Juárez.

Las autoridades la relacionan con narcotráfico, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y homicidios.

El impacto de estas actividades no se limita al ámbito de la seguridad pública. La extorsión afecta directamente a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y empresas de servicios, sectores fundamentales para la economía regional.

Por eso, el caso “R1” tiene una dimensión que trasciende el asesinato de un funcionario: la investigación busca determinar si detrás de la estructura señalada existe una red criminal con capacidad para ejercer presión económica y territorial sobre comunidades y actividades productivas.

El nombre de Ramón Ángel Álvarez Ayala no apareció por primera vez en una investigación criminal en 2025.

“R1” fue detenido en Jalisco en noviembre de 2012, junto con su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”.

En aquel momento, autoridades lo identificaron como un operador relevante dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo relacionaron con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Álvarez Ayala permaneció alrededor de una década privado de la libertad. En noviembre de 2022 obtuvo su libertad por una resolución judicial, un antecedente que volvió a adquirir relevancia después de que las autoridades lo identificaran como uno de los objetivos principales de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

Ahora, casi cuatro años después de aquella liberación, “R1” vuelve a estar bajo custodia federal.