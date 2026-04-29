Morena respalda actuación del gobierno ante solicitudes de extradición de EU

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena respaldó la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

“Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”, señaló el partido en un comunicado.

Asimismo, el partido mencionó dos puntos relevantes en el caso:

-Uno, resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación.

-Dos, la forma en la cual se comunicó por parte de la embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países.

Morena también refrendó su confianza en la actuación de la FGR, “sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía”.

En tanto, la FGR informó que la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, realizada por el gobierno de Estados Unidos, “no cuenta elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto a los hechos narrados”.

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JCS