Morena renovará dirigencia el 3 de mayo

El próximo domingo 3 de mayo el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) elegirá a la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en sustitución de Luisa María Alcalde, quien se incorporará al gabinete presidencial.

La noche de este domingo, Alcalde informó que el CEN aprobó la convocatoria para la elección del próximo presidente o presidenta del partido Morena.

Alcalde aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a integrarse a su equipo como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

“Estimados Congresistas de @PartidoMorenaMx: Informamos que el día de hoy, el CEN aprobó por unanimidad la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario de nuestro Partido-Movimiento, el cual se realizará el domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México”, informó Alcalde a través de sus cuentas de redes sociales.

Quién sea electo para ocupar la presidencia de Morena deberá cumplir en el cargo el periodo del 3 de mayo de 2026 al 1 de octubre de 2027, establece la convocatoria a la sesión del Consejo Nacional de ese partido.

Durante la jornada, Alcalde deberá rendir un informe de los logros alcanzados durante su gestión.

Tras la elección del nuevo dirigente del CEN de Morena, quien resulte electo deberá dirigir un mensaje a los militantes reunidos en el WTC.

“El eventual nombramiento y ratificación de los integrantes deberán fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidenta IA de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, sentencia la convocatoria emitida la noche del domingo por Morena.

Cabe señalar que en los movimientos registrados recientemente estuvo la renuncia a la Secretaría de las Mujeres de Citlalli Hernández, quien anunció que se sumará a Morena para apoyar las alianzas electorales de ese partido.

JCS