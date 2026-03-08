Explosiones en pozo de Pemex desatan evacuación en Veracruz

El pozo exploratorio Krem‑1EXP, operado por Pemex y ubicado en el ejido Constitución Mexicana, se mantenía ayer bajo vigilancia especializada y en proceso de desfogue, luego de una serie de explosiones e incendios registrados en las últimas 48 horas encendieron las alertas en la región sur de Veracruz. Más de 600 personas fueron evacuadas durante la noche del viernes en la región aledaña.

El incidente, originado por una falla en los sistemas de control de presión, provocó la liberación súbita de gas y la posterior ignición en superficie, lo que generó columnas de fuego visibles desde varias comunidades rurales. Pemex informó que el incendio se encuentra controlado, aunque las maniobras técnicas continúan para estabilizar el pozo y reducir cualquier riesgo de reactivación, después de dos explosiones.

Ante el riesgo de intoxicación por gas y la posibilidad de nuevas detonaciones, autoridades municipales y estatales coordinaron la evacuación preventiva de decenas de familias de comunidades cercanas. Los habitantes fueron trasladados a zonas seguras, principalmente la congregación de Río Playas, mientras otros se refugiaron temporalmente en Pueblo Viejo y Benito Juárez.

Con el incendio bajo control, algunas familias comenzaron a retornar a sus viviendas durante la mañana de ayer, aunque el área inmediata al pozo está acordonada.

Especialistas de Pemex mantienen el desfogue controlado del pozo, un procedimiento técnico indispensable para liberar presión interna y evitar que el incidente escale. La zona sigue bajo supervisión estricta, con presencia de personal de Seguridad Industrial, Protección Civil y cuerpos de emergencia.

El incidente en Krem‑1 ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre la seguridad operativa en instalaciones petroleras del país; aunque no se han reportado lesionados, la magnitud de las explosiones y la evacuación de comunidades rurales han colocado el caso en el radar nacional por su impacto social, ambiental y energético.

SE PRENDE RECICLADORA

Un incendio registrado ayer dentro de una planta recicladora de cartón en este municipio provocó una movilización para evitar que éste se extendiera a otras áreas.

El siniestro se reportó en las instalaciones de la empresa Bio Pappel, localizadas en la comunidad de El Chopo, donde el fuego comenzó en un área destinada al almacenamiento de pacas de cartón. Tras recibir el aviso, brigadas de PrC y Bomberos acudieron para iniciar las maniobras de control.

-Emmanuel Rincón

ARDE CENTRAL DE GAS

Un incendio en una central de gas en el municipio de Aldama puso en peligro a cientos de familias de los fraccionamientos Álamos I y II, quienes fueron evacuados de sus viviendas; ya se encuentra bajo control y no existe riesgo para la población.

Para controlar el incendio ocurrido la madrugada de ayer, participaron diversas corporaciones de Aldama y Chihuahua con Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública, autoridades estatales y Defensa.

Autoridades habilitaron un refugio temporal donde llevaron a cientos de personas que fueron desalojadas de sus viviendas ante el peligro de que explotaron los tanques de almacenamiento.

La policía local adelantó que vecinos cerca a la galera declararon que vieron a varios sujetos afuera de las instalaciones y que lanzaron bombas molotov.

-Carlos Coria

