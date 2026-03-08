Entre violencia y blindajes, colectivas preparan marchas este 8M en todo el país

En el corazón de una entidad sacudida por el recrudecimiento de la violencia desde septiembre de 2024, las colectivas feministas han decidido que la marcha en Culiacán concluirá hoy con una colecta de artículos de higiene femenina destinados a mujeres víctimas de desplazamiento forzado interno.

El proyecto, denominado Mestruarte, busca apoyar a quienes han tenido que abandonar sus hogares en las comunidades serranas debido a los enfrentamientos armados.

La movilización ocurre bajo una sombra de luto: en lo que va del año, 19 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa, incluyendo a una madre buscadora ejecutada en su domicilio en Mazatlán. Mientras en Sinaloa el foco está en la resiliencia, en otros estados la prioridad oficial es la contención y el blindaje.

En Puebla, el gobierno desplegará a más de mil 300 elementos de seguridad para vigilar una megamarcha que se dirigirá a la Fiscalía del Estado, enfocada en la memoria de las víctimas de feminicidio.

En Coatzacoalcos, Veracruz, el miedo ha silenciado las calles, por lo que la colectiva Medusas de la Costa canceló su movilización presencial ante la ola de violencia y ataques armados recientes, optando por un acto virtual para proteger la vida de las asistentes. En Xalapa y otras ciudades veracruzanas, los comercios y bancos han sido cubiertos con tablones de madera ante la expectativa de las protestas.

Esta tendencia se repite en el norte y bajío del país. En Monterrey, Nuevo León, edificios gubernamentales como el Palacio de Gobierno y el Congreso local fueron protegidos con vallas metálicas antimotines.

En Guanajuato, las autoridades han aplicado líquidos antigrafiti en monumentos y la Arquidiócesis de León anunció el cierre de la Catedral para evitar confrontaciones.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las agencias de autos y bancos también han protegido sus fachadas ante el temor de acciones del “bloque negro”.

Mientras que en Coahuila las autoridades aseguran que permitirán la libre expresión, incluso con pintas en edificios, como una forma de desahogo pacífico, en Durango el gobierno implementará una táctica de infiltración, desplegando agentes vestidos de civil dentro de los propios contingentes de mujeres para monitorear la movilización.

-Con información de Jesús Bustamante, Fernando Pérez Corona, Roxana Aguirre, Lourdes López, Andrés Guardiola, Aracely Garza, Gaspar Romero y Alma Gudiño

TABASCO EXIGE ABOLIR EL VIENTRE DE ALQUILER

Tras 28 años de haberse aprobado y con dos reformas al Código Civil de Tabasco y la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones civiles de Tabasco se pronunciaron a favor de abolir definitivamente el alquiler de vientres maternos.

-Fabiola Xicoténcatl

DESTITUYEN A FUNCIONARIA POR KIT FORENSE

Luego de convocar al taller Elabora tu kit forense en caso de desaparición, el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, informó ayer que destituyeron a la titular de la Instancia Municipal de la Juventud, Keyla Karlet Calvo Vásquez. Lo anterior debido a que generó una ola de indignación.

-Patricia Briseño

